Работодатели за 11 месяцев 2025 года подали в Службу занятости 426,7 тыс. запросов на поиск работников, в то же время на учете находились 337,6 тыс. безработных, а одной из популярных вакансий 2025 года является оператор котельной.

Об этом сообщили в Госслужбе занятости.

"Возьмем, например, популярную вакансию в 2025 году – оператор котельной. Работодатели подали запрос на таких работников 11,3 тыс. раз, в то же время количество соискателей работы по этому направлению – 8,4 человека. Таким образом, даже если каждый клиент Службы занятости подойдет потенциальному работодателю, нехватка работников в этом направлении – почти 3 тысячи", - говорится в сообщении.

В таких случаях Служба занятости предлагает представителям профессий, которые сегодня не в приоритете, пройти бесплатное для них обучение и получить знания более востребованной профессии.

В пресс-службе также сообщили, что сложной является ситуация с закрытием вакансий, требующих высшего образования.

"Например, должность ассистент учителя требует педагогического образования: с начала года было заявлено почти 3 тысячи таких вакансий, тогда как количество соискателей работы составило лишь 1,3 тыс. человек. Переобучение таких специалистов является очень времязатратным процессом", - рассказали в Госслужбе занятости.









Напомним:

За последний год количество вакансий с возможностью бронирования на платформе OLX Работа увеличилось в 8 раз.

Источник