 
Информация к новости
0
Сьогодні, 16:00

Держслужба зайнятості повідомила, на які вакансії катастрофічно не вистачає фахівців

Категория: Новини / Аналітика

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Работодатели за 11 месяцев 2025 года подали в Службу занятости 426,7 тыс. запросов на поиск работников, в то же время на учете находились 337,6 тыс. безработных, а одной из популярных вакансий 2025 года является оператор котельной.

Об этом сообщили в Госслужбе занятости.

"Возьмем, например, популярную вакансию в 2025 году – оператор котельной. Работодатели подали запрос на таких работников 11,3 тыс. раз, в то же время количество соискателей работы по этому направлению – 8,4 человека.

Таким образом, даже если каждый клиент Службы занятости подойдет потенциальному работодателю, нехватка работников в этом направлении – почти 3 тысячи", - говорится в сообщении.

В таких случаях Служба занятости предлагает представителям профессий, которые сегодня не в приоритете, пройти бесплатное для них обучение и получить знания более востребованной профессии.

В пресс-службе также сообщили, что сложной является ситуация с закрытием вакансий, требующих высшего образования.

"Например, должность ассистент учителя требует педагогического образования: с начала года было заявлено почти 3 тысячи таких вакансий, тогда как количество соискателей работы составило лишь 1,3 тыс. человек. Переобучение таких специалистов является очень времязатратным процессом", - рассказали в Госслужбе занятости.



Напомним:

За последний год количество вакансий с возможностью бронирования на платформе OLX Работа увеличилось в 8 раз.

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 