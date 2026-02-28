29 медалей і справжній бойовий дух: успіх одеської команди на чемпіонаті області з ушу

Збірна команда Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL гідно представила себе на Чемпіонаті Одеської області з ушу, продемонструвавши характер, майстерність і незламну волю до перемоги.

Турнір відбувся під егідою Одеська обласна федерація ушу та зібрав найсильніших спортсменів регіону. У складі збірної виступили вихованці Боксерського клубу та клубу єдиноборств «Академія боксу» і Kogan Team, які тренуються під керівництвом досвідчених наставників. Саме системна підготовка, дисципліна та командна підтримка стали запорукою гідного результату.

У розділах саньда та туйшоу одесити вибороли 29 нагород:

🥇 13 золотих

🥈 15 срібних

🥉 1 бронзову

Ці медалі — не просто цифри у підсумковому протоколі. Це щоденна праця в залі, подолання власних обмежень і віра в перемогу. Були поєдинки, де до «золота» не вистачило зовсім трохи, однак кожен із них став прикладом безкомпромісної боротьби та видовищного спорту. Саме в таких двобоях народжується майбутня сила чемпіонів.

Команда висловлює подяку кожному спортсмену за самовідданість і характер, а також тренерам — за професіоналізм і підтримку. Попереду — нові старти, нові виклики й нові вершини.

Пишаємося вами. Працюємо далі. Рухаємось тільки вперед! 💪🔥

