Министерство развития общин и территорий разработало законопроект о реформе такси, целью которой является вывести рынок такси из тени и сделать работу водителей легальной, простой и безопасной.

Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Официально в Украине около 9 500 авто выполняют перевозки как такси, тогда как фактически на рынке работает более 200 000 водителей. То есть более 90% рынка находится в тени", - пишет Кулеба.

Реформа предусматривает новый статус - "автомобильный самозанятый перевозчик", что позволит водителям легально работать без сложной отчетности и лишней бюрократии. Потребности открывать ФЛП не будет.

Вместо лицензии введут персональный электронный сертификат на автомобиль, который оформляется через систему Укртрансбезопасности.

В салоне автомобиля будет QR-код, по которому пассажир сможет проверить действие сертификата, страхование поездки и основную информацию о перевозчике.

Сертифицированные водители и их пассажиры будут иметь обязательное страхование.

Цифровые платформы вроде Bolt, Uklon или Uber будут выступать налоговыми агентами, проверять документы водителей и нести ответственность за допуск нелегальных перевозчиков.

В январе Минразвития анонсировало изменения в сфере автотранспорта. Кроме реформы такси речь шла о реформе технического контроля, законодательное урегулирование системы еЧерга и введение электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН).

Недавно Сервис поездок Bolt запустил в Киеве новую категорию поездок Driver-only, которая позволяет клиенту заказать профессионального водителя для управления собственным автомобилем.