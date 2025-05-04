Министерство развития общин и территорий Украины разработало проект изменений в правила перевозки домашних животных в коммерческом автомобильном транспорте, таком как автобусы и такси.

Согласно предложенным изменениям, к категории домашних животных будут относиться собаки, кошки, хорьки, мелкие декоративные птицы, грызуны и кролики, которые содержатся для личных некоммерческих целей. Проект постановления предусматривает четкие требования для хозяев домашних животных:

Иметь при себе и предъявлять по требованию водителя коммерческого автомобильного транспорта ветеринарный документ на животное. В салоне транспортного средства разрешается перевозка мелких домашних животных, малых собак и кошек (весом до 10 кг), комнатных декоративных птиц в специальных средствах для перевозки. Перевозка должна осуществляться на руках у пассажира или под местами для сидения, или на соседнем сидении при условии выкупа соседнего места по стоимости проезда взрослого пассажира и наличии абсорбирующих подстилок для защиты сидения. Средних собак (весом от 10 до 20 кг) и больших собак (весом от 20 до 45 кг) можно перевозить в салоне транспортного средства при наличии намордника и поводка при условии выкупа всех мест, размещенных единым блоком рядом с местом пассажира сопровождающей собаки, по стоимости проезда взрослого пассажира. Размещение собак с такими габаритами на местах для сидения запрещается. Собак весом более 45 кг разрешается перевозить только в специально оборудованном транспорте. Автоперевозчик имеет право определять задействованное транспортные средства, с учетом конструктивных особенностей.

В пояснительной записке говориться:

Сегодня вопрос перевозки домашних животных автомобильным транспортом остается недостаточно урегулированным. Каждый перевозчик по-своему определяет требования к такой перевозке. Из-за отсутствия четких требований в общегосударственных правилах и минимальных стандартов часто происходит нарушение закона «О защите животных от жестокого обращения».

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