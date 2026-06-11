Без їжі та води: на Одещині учасники писали НМТ майже 13 годин через повітряні тривоги

На Одещині учасники писали Національний мультипредметний тест (НМТ) майже 13 годин через повітряну тривогу.

Вони розповіли про критичне виснаження, втрату концентрації та неможливість нормально виконувати завдання, повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"Приміщення, де проводили НМТ, виявилося фактично не готовим до умов воєнного стану та регулярних повітряних тривог. Через постійні зупинки процедура тривала з 09:00 до близько 22:00 — понад 13 годин безперервного стресу для дітей", – сказав омбудсмен.

За словами учасників, протягом цього часу їм не забезпечили доступу до води та харчування, а звернутися до батьків могли лише окремі діти, яким стало зле.

"Згодом, завдяки особистій ініціативі вчителів та батьків, учасникам все ж вдалося забезпечити доступ до питної води та їжі. Також небайдужість і принцип "чужих дітей не буває" дозволили хоча б якось забезпечити водою та їжею дітей-сиріт і тих, чиї батьки не змогли це привезти. Останні блоки виконувалися в стані крайньої втоми. Це ставить під сумнів об'єктивність результатів, рівність умов для всіх учасників і саму справедливість оцінювання", – повідомив Лубінець.

За словами омбудсмена, учасникам запропонували додаткову сесію НМТ. Попри це, їм не надали чітких дат і гарантій, що ситуація не повториться.

"Це неприйнятний провал системи проведення НМТ в умовах воєнного стану, який не забезпечує дітям ані безпеки, ані базових умов, ані рівних можливостей і фактично порушує права дітей. Така організація тестування є неприпустимою і вимагає негайного реагування МОН та перегляду процедур", – заявив Уповноважений.

Раніше випускниця з Вінниччини заявила, що технічні труднощі під час проходження НМТ завадили їй успішно пройти оцінювання.

Також директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповідала, що щороку близько десяти учасників НМТ звертаються до суду.

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