У соцмережах серед дітей шириться смертельний тренд: батьків закликають бути пильними

У соцмережах набирає популярності новий флешмоб – діти на камеру вдихають пари побутових токсичних речовин. Це може бути небезпечним для їхнього здоров’я та життя.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Щоб запобігти поширенню згубного тренду, він звернувся до Національної поліції з проханням відреагувати на ситуацію та вжити відповідних заходів.

"Водночас закликаю батьків бути пильними до небезпек, що чатують на дітей в інтернет-мережі, і свідомо ставитися до кіберзагроз.

Адже чим більше діти знають про можливі ризики, тим більш захищеними вони будуть, зокрема від маніпуляцій, кібербулінгу та небезпечних онлайн-трендів", – наголосив Дмитро Лубінець.

У Національній поліції спростували інформацію щодо поширення серед українських дітей флешмобу із вдиханням пари токсичних речовин.

За словами правоохоронців, челендж, який називають"хаффінгом", "хромуванням" або "хромінгом", поширений серед підлітків за кордоном.

Водночас в Україні випадків "хромінгу" не фіксували, як і зростання його популярності в українському сегменті інтернету.

Нагадаємо, львівські хірурги прооперували 8-річного хлопчика, в кишківнику якого знайшли металевий дріт і деталь Lego. Ці предмети потрапили в його організм через анальний отвір – він засунув собі їх після перегляду ролика в Tik Tok.