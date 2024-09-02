В одеських закладах освіти стартував новий навчальний рік. Цьогоріч він розпочався 2 вересня, коли Одеса відзначає День міста

Головне завдання сучасного вчителя - створити комфортне середовище, бути поруч, працювати і підтримувати дітей у найважчі часи, дати їм відчуття безпеки та впевненості у кожному дні, створити підґрунтя для якісного навчання.
Перший урок «Vincit qui meminit (Перемагає той, хто пам’ятає)» у новому навчальному році в закладах освіти Одеси був присвячений вшануванню пам’яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
“Нехай спокійними будуть ночі і щасливими світанки… нехай кожен, хто сумує за Одесою, повернеться нарешті додому. Нехай Господь береже кожну дитину, кожну родину і кожного Захисника. Нехай укріпить у святій справі наших воїнів, а люди нехай віддають належну шану і повагу тим, завдяки кому ми сьогодні можемо зустрічати день тут, у своїй Одесі. Можемо вчитися. Жити. Мріяти. Досягати успіху. У цього - найвища ціна. Тисячі життів. Тисячі голосів, посмішок, очей, які ми мусимо памʼятати. Ми стартуємо. І це вже величезне щастя,” – зазначила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.