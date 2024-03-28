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Сьогодні, 14:00

Вступ на магістратуру: яким буде Єдиний вступний іспит у 2024 році

Категорія: Новини / Наука та освіта

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Цього року для вступу на більшість магістерських програм в Україні студенти обов'язково мають скласти Єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Український центр оцінювання якості освіти офіційно затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ.

Так, цьогорічний Єдиний вступний іспит складатиметься з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови – англійської, німецької, французької або іспанської. Кожен вступник обирає її самостійно.

Блок ТЗНК міститиме 27 завдань та складатиметься з двох компонентів: мовленнєвого та логіко-аналітичного.

23 завдання передбачають вибір лише однієї правильної відповіді. В інших 4, яке міститиме 10 підзавдань, потрібно заповнити пропуск в тексті, вибравши слова або словосполучення із запропонованих варіантів.

Оцінювати завдання будуть за такою схемою:

  • вступник матиме 1 бал за кожну правильну відповідь у завданнях з вибором однієї правильної відповіді;
  • 1 бал за кожен правильно заповнений пропуск у мікротекстах.

Таким чином за виконання завдань ТЗНК можна буде отримати максимум 33 бали. У вступників буде 75 хвилин на проходження тесту.

Загальні характеристики Єдиного вступного іспиту
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Другий блок – тестування з іноземної мови. Він також складатиметься з двох частин: читання та використання мови.

Тест матиме 30 завдань, серед яких:

  •  на встановлення відповідності. Як зазначили в УЦОЯО, у них потрібно буде дібрати твердження чи ситуації до оголошень або текстів, запитання до відповідей або навпаки;
  • –, де передбачено вибір лише однієї правильної відповіді;
  • та 19 інших, де майбутні студенти магістратури мають заповнити пропуски у текстах.

Оцінювати завдання будуть таким чином:

  • 1 тестовий бал за кожну правильну відповідь у завданнях з одним варіантом відповіді;
  • по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності;
  • та по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті.

Загалом за виконання завдань у цьому блоці можна здобути максимум 30 балів. Їх треба буде виконати за 45 хвилин.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки розповіли, скільки абітурієнтів очікують у 2024 році.




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