Вступ на магістратуру: яким буде Єдиний вступний іспит у 2024 році

Цього року для вступу на більшість магістерських програм в Україні студенти обов'язково мають скласти Єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Український центр оцінювання якості освіти офіційно затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ.

Так, цьогорічний Єдиний вступний іспит складатиметься з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови – англійської, німецької, французької або іспанської. Кожен вступник обирає її самостійно.

Блок ТЗНК міститиме 27 завдань та складатиметься з двох компонентів: мовленнєвого та логіко-аналітичного.

23 завдання передбачають вибір лише однієї правильної відповіді. В інших 4, яке міститиме 10 підзавдань, потрібно заповнити пропуск в тексті, вибравши слова або словосполучення із запропонованих варіантів.

Оцінювати завдання будуть за такою схемою:

вступник матиме 1 бал за кожну правильну відповідь у завданнях з вибором однієї правильної відповіді;

за кожну правильну відповідь у завданнях з вибором однієї правильної відповіді; 1 бал за кожен правильно заповнений пропуск у мікротекстах.



Таким чином за виконання завдань ТЗНК можна буде отримати максимум 33 бали. У вступників буде 75 хвилин на проходження тесту.

Загальні характеристики Єдиного вступного іспиту УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Другий блок – тестування з іноземної мови. Він також складатиметься з двох частин: читання та використання мови.

Тест матиме 30 завдань, серед яких:

6 – на встановлення відповідності. Як зазначили в УЦОЯО, у них потрібно буде дібрати твердження чи ситуації до оголошень або текстів, запитання до відповідей або навпаки;

– на встановлення відповідності. Як зазначили в УЦОЯО, у них потрібно буде дібрати твердження чи ситуації до оголошень або текстів, запитання до відповідей або навпаки; 5 –, де передбачено вибір лише однієї правильної відповіді;

–, де передбачено вибір правильної відповіді; та 19 інших , де майбутні студенти магістратури мають заповнити пропуски у текстах.



Оцінювати завдання будуть таким чином:

1 тестовий бал за кожну правильну відповідь у завданнях з одним варіантом відповіді;

за кожну правильну відповідь у завданнях з одним варіантом відповіді; по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності;

за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності; та по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті.



Загалом за виконання завдань у цьому блоці можна здобути максимум 30 балів. Їх треба буде виконати за 45 хвилин.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки розповіли, скільки абітурієнтів очікують у 2024 році.