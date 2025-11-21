В Галереї «#ARTODESSA»: виставка «Eclectic Fragments» — колаж як мова нового часу

Галерея «#ARTODESSA» Літнього театру Міського саду запрошує поціновувачів сучасного мистецтва на яскраву й сміливу виставку колажів студентів і викладачів Одеського художнього фахового коледжу ім. М. Б. Грекова — «Eclectic Fragments».

Відкриття відбудеться 22 листопада о 18:00.

проєкті «Eclectic Fragments» молоді автори разом зі своїми наставниками досліджують фрагментованість сучасного світу як головний художній принцип. Колаж, що у ХХ столітті став знаковою практикою модернізму — від авангарду та дадаїзму до постмодерних методів цитування й переосмислення — сьогодні знову набуває актуальності. У добу інформаційного перевантаження він перетворюється на інструмент, що дозволяє збирати сенси з розрізнених візуальних елементів, створювати нову цілісність із розбитих частин.

Студенти та викладачі Грековки представляють еклектичні, експресивні композиції, де різнорідні образи стикаються, сперечаються, вступають у співпрацю або утворюють несподівану гармонію. Особливою рисою виставки є використання фрагментів списаних радянських видань та навчальних матеріалів, з якими працювало не одне покоління студентів. Проте митці не намагаються повернути минуле чи надати йому ностальгічної ваги. Навпаки — вони відпускають його, трансформуючи старі пласти в новий художній контекст.

У час війни, коли старі наративи руйнуються остаточно, ці фрагменти історичної пам’яті перестають бути цитатами минулого й перетворюються на матеріал для оновлення. Відбувається не руйнація, а переосмислення — жест сміливого руху вперед, пошук нової щирості та нової візуальної мови.

Динаміка кольору й ритму створює відчуття руху всередині площини. У кожному творі поєднуються інтуїтивність і аналітичність, випадковість і точність — та сама напруга, яка робить колаж ідеальним медіумом сучасної чутливості, що існує між хаосом і порядком.

«Eclectic Fragments» — це діалог минулого й сучасності, експерименту й традиції, що народжує новий художній жест.





Куратор проєкту: Валік Лапшин.