Украинцы в Польше все реже рассматривают Украину как экономический и жизненный центр своего будущего. Финансовые и социальные связи с родиной постепенно ослабевают, а интеграция в польскую экономику становится устойчивым и, по сути, необратимым процессом. Прямым следствием этого стала тенденция к сокращению денежных переводов в Украину.

Об этом свидетельствует новое исследование международной компании по трудоустройству Gremi Personal, проведенное по заказу Народного банка Польши (NBP). Опрос охватил около 4 тысяч украинцев во всех воеводствах Польши и дал достаточно четкую картину: украинская миграция перестает быть временной.

Переводы сокращаются — и это закономерно

NBP фиксирует снижение как частоты, так и объемов денежных переводов из Польши в Украину. Причины лежат на поверхности. Жизнь в Польше стремительно дорожает, а сами украинцы все больше инвестируют в собственную стабильность на месте: жилье, образование, бытовые потребности, долгосрочное трудоустройство.

Еще один ключевой фактор — отсутствие краткосрочных и даже среднесрочных планов возвращения. Для значительной части украинцев Украина перестала быть пространством ближайшего будущего. Люди не «пережидают войну», а выстраивают новую жизнь.

Интеграция как результат системной политики

Уровень социальной и экономической интеграции украинцев в Польше растет уже третий год подряд. И это не стихийный процесс, а результат последовательной работы польского государства и органов местного самоуправления.

Из года в год улучшались условия легального трудоустройства, доступ к рынку труда, социальным услугам, жилью. Украинцы стали финансово самостоятельнее, расширили профессиональные и социальные контакты с поляками, заметно повысили уровень владения польским языком.

Это пример системного подхода, которому украинскому правительству, мягко говоря, стоило бы поучиться.

Украинская власть: ноль стратегии, ноль стимулов

За три полных года войны украинская власть так и не предложила ни плана, ни механизмов, ни финансовых инструментов, которые заставили бы украинцев за границей хотя бы задуматься о возвращении.

Нет комплексной политики репатриации, нет программ трудоустройства, нет гарантий безопасности, жилья, доступа к медицине и образованию. Нет даже внятного публичного разговора с диаспорой — только абстрактные призывы к «вере в победу».

Итогом бездействия Кабмина и стало снижение переводов в Украину. Люди уехали не поодиночке — они переехали целыми семьями. Возникает логичный вопрос: кому теперь переводить деньги? Украинскому бюджету? Шмыгалю? Свириденко?

Экономическая реальность 2025 года

Исследование Gremi Personal показывает, что в 2025 году основным источником дохода украинских иммигрантов стал заработок в Польше.

У довоенных иммигрантов доля дохода от работы составляет 92% ,

у беженцев — 78%.

При этом 81% украинцев самостоятельно обеспечивают себя жильем:

72% арендуют,

9% уже приобрели собственное жилье.

Самые высокие доходы традиционно сосредоточены в отраслях с преобладанием мужчин: IT, строительство, транспорт. В течение первых девяти месяцев 2025 года украинцы чаще всего искали работу в логистике, промышленности и пищевом производстве — секторах, обеспечивающих стабильный, а не временный доход.

Горький, но честный вывод

Как бы грустно это ни звучало, но, вероятно, пора признать: большая часть украинцев в Польше не вернется. Они уже встроены в экономику другой страны, адаптировались социально и психологически, обеспечили себе базовую и долгосрочную стабильность.

В этих условиях приоритетом для украинского правительства должны стать внутренне перемещенные лица и граждане, которые остаются в Украине. Именно для них необходимо срочно создавать условия для жизни, работы и развития.

Иначе процесс продолжится — и они тоже поедут. Сначала в Польшу. Потом дальше.