Жіночий образ у мистецтві: виставка, що надихає

5 березня у галереї Одеської обласної організації Національної спілки художників України «На Грецькій» відкрилася обласна виставка «Жіночий образ у мистецтві».

В експозиції представлені роботи талановитих одеських митців, у яких по-різному осмислено образ жінки — від ніжних і ліричних до емоційно насичених та символічних. Виставка демонструє різноманіття творчих підходів і художніх стилів, через які автори передають красу, характер і внутрішній світ жінки.

Привітав учасників та гостей із відкриттям виставки й прийдешнім святом весни народний художник України, голова Одеської обласної організації Національної спілки художників України Анатолій Горбенко. Він наголосив, що весна завжди символізує оновлення і віру в життя навіть у складні часи, а образ жінки у мистецтві уособлює творчість, гармонію та натхнення.

Митці підкреслили, що жіночий образ має глибоке коріння у світовому мистецтві — від давніх статуеток богинь-прародительок та античних скульптур до символічних образів свободи й материнства. Саме тому ця тема залишається однією з центральних у творчості художників різних епох.





На виставці представлені твори у різних техніках — живопис, декоративне мистецтво та скульптура. Кожен автор по-своєму передає образ жінки — ніжний, сильний, ліричний або символічний.

Під час відкриття прозвучали слова подяки художникам і організаторам, а також теплі побажання жінкам — залишатися джерелом натхнення, берегинями життя та творчої енергії.

Особливу увагу учасники заходу приділили молодому поколінню митців. Досвідчені художники закликали студентів і початківців не відкладати творчість на майбутнє, а активно працювати вже сьогодні, створюючи вагомі твори, що з часом поповнять музейні колекції та культурну спадщину. Виставка стала справжнім святом мистецтва, об’єднавши художників, поетів і шанувальників культури. Вона ще раз нагадала: жіночий образ — це символ життя, натхнення і краси, без якого неможливо уявити ні мистецтво, ні сам світ.