Одеська муза на полотні: як фотомодель Анастасія Бондарчук стала героїнею філософської картини

В історії мистецтва нерідко саме жінка ставала тим імпульсом, який народжував твори, що переживають свого часу. Цього разу джерелом натхнення для Ігоря Назаренка, художника, який працює у жанрі історико-містичного реалізму, стала відома одеська фотомодель та актриса Анастасія Бондарчук. Її образ ліг основою глибокої філософської роботи, у якій сучасна краса переплітається з архетипами сивої старовини, а особисте — із загальнонаціональним.

Наталія Бондарчук (мама) та Анастасія Бондарчук під час Одеського кінофестивалю

Ім'я Анастасії Бондарчук добре відоме читачам нашого видання. Ми неодноразово писали про її успіхи у модельному бізнесі та кіно. Одеситка впевнено заявила про себе на міжнародній fashion-сцені, з'являючись на обкладинках провідних глянцевих журналів та працюючи з люксовими брендами. Але цього разу її шлях привів не на подіум і не до об'єктиву фотокамери, а до майстерні художника.

Ігор Назаренко зізнається: працюючи над ідеєю картини саме в Анастасії він побачив образ України — вічно прекрасної, багатогранної, що зберігає пам'ять поколінь. У її рисах, погляді та пластиці поєдналися сучасність та давні смисли, які митець прагнув «дістати» з глибин народної свідомості. Так народилася робота, де історичний міф, містика та реалізм зливаються в єдине полотно, що змушує глядача не просто дивитися, а розмірковувати.

Політик Михайло Поживанов на виставці

Вперше картину було представлено широкій аудиторії на початку грудня цього року на збірній виставці у Болгарському культурному центрі в рамках проекту «Вільні птахи». Полотно зайняло центральне місце експозиції і фактично організовувало весь виставковий простір. Глядачі зазначали, що робота притягує погляд і задає тон усій виставці, стаючи її смисловим ядром.

Сьогодні полотно можна побачити на персональній виставці Ігоря Назаренка в Одеській кірсі Святого Павла.

Незважаючи на юний вік, Анастасія Бондарчук уже зробила блискучу кар'єру у модельному бізнесі. Однак її амбіції виходять далеко за межі глянцю. Вона мріє про кіно і впевнено йде до цієї мрії. Фільм «Випадок у готелі „Уолл-Стріт“», де Анастасія зіграла одну з головних ролей у парі з відомим голлівудським актором Еріком Робертсом, був показаний у програмі кінофестивалю Каннах.

Після цього актриса стала гостею червоної доріжки у Каннах, остаточно закріпивши за собою статус міжнародної зірки. У портфоліо Анастасії співпраця з люксовими брендами та виданнями Chopard, Dolce & Gabbana, Versace, Fendi, Aquazzura, а також обкладинки Elle, L'Officiel, Harper's Bazaar, Grazia, Glamour, Burberry, Moncler та багатьох інших.

Картина, створена під впливом її образу, стала ще одним підтвердженням того, що справжня краса не знає меж між жанрами та епохами. Сьогодні Анастасія Бондарчук надихає не лише дизайнерів та режисерів, а й художників, для яких її образ став символом України — сильною, загадковою та вічно прекрасною.