Сегодня в Украине начинается регистрация участников национального мультипредметного теста. Подать документы можно до 2 апреля включительно. Выпускникам необходимо зарегистрироваться онлайн через специальный сервис Украинский центр оценки качества образования на сайте testportal.gov.ua.

Для успешной регистрации участникам нужно:

создать персональный кабинет на сайте; заполнить личные данные и внимательно их проверить; загрузить необходимые документы (паспорт или ID-карту, документ об образовании или справку из учебного заведения); выбрать предмет по выбору; подтвердить регистрацию в персональном кабинете.

После обработки документов в кабинете появится сообщение об успешной регистрации. Выпускникам рекомендуют не откладывать подачу заявки на НМТ-2026 на последние дни и тщательно проверять все внесённые данные.





Источник