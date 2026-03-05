У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
Сегодня в Украине начинается регистрация участников национального мультипредметного теста. Подать документы можно до 2 апреля включительно. Выпускникам необходимо зарегистрироваться онлайн через специальный сервис Украинский центр оценки качества образования на сайте testportal.gov.ua.
Для успешной регистрации участникам нужно:
- создать персональный кабинет на сайте;
- заполнить личные данные и внимательно их проверить;
- загрузить необходимые документы (паспорт или ID-карту, документ об образовании или справку из учебного заведения);
- выбрать предмет по выбору;
- подтвердить регистрацию в персональном кабинете.
После обработки документов в кабинете появится сообщение об успешной регистрации. Выпускникам рекомендуют не откладывать подачу заявки на НМТ-2026 на последние дни и тщательно проверять все внесённые данные.
