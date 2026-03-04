«ВОЇНИ САМСОНА 2026»: спорт, пам’ять і підтримка ЗСУ в одному ринзі

В Одесі за підтримки Всесвітня бійцівська ліга AWFL відбувся масштабний і надзвичайно важливий івент — Щорічний міжнародний благодійний турнір «ВОЇНИ САМСОНА 2026». Організаторами події виступили Андрій Бабенко та команда однодумців разом із Samson Fight Club.

Турнір присвячений світлій пам’яті загиблих Героїв України та проводиться на підтримку Збройних Сил України. Це не просто спортивне змагання — це символ єдності, сили духу та незламності українців.

Окрасою вечора стали яскраві поєдинки, нагороди від партнерів та присутність легенди світового спорту — Ігор Вовчанчин, чия поява викликала щирі оплески глядачів.

Особливими лотами благодійного аукціону стали рукавички з підписами чемпіонів світу — Тайсон Фʼюрі та Джозеф Паркер. Ці унікальні реліквії стали символами міжнародної підтримки та спортивної солідарності.

Музичну атмосферу створили AZIR & RAVSHIK, а проникливий голос Василя Жадана наповнив вечір особливою емоцією та глибиною.

У поєдинках взяли участь ветерани та спортсмени провідних організацій: Одеської обласної федерації К-1, Одеської обласної федерації кікбоксингу WTKA, WBC Odesa, Всесвітньої федерації Сіммейдо карате та Всеукраїнського альянсу кіокушин карате. Кожен вихід у ринг був демонстрацією характеру, честі й сили волі.

Кожен бій — це характер.

Кожен вихід у ринг — це честь.

Кожен донат — це внесок у Перемогу.

Окрема подяка Андрію Бабенку та всій великій команді організаторів за створення події, що об’єднує спорт, благодійність і національну пам’ять. «ВОЇНИ САМСОНА 2026» — це більше, ніж турнір. Це творення сучасної історії.

Рухаємось далі — до нових звершень, нових турнірів і нових перемог.