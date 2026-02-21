🥊 Відкритий Чемпіонат Одеської області з кікбоксингу WTKA та К-1 відбудеться в Одесі

20–22 лютого 2026 року в Одесі пройде одна з наймасштабніших спортивних подій року — Відкритий Чемпіонат Одеської області з кікбоксингу WTKA та К-1.

Змагання прийматиме спортивний комплекс «Крижинка» (вул. Академіка Філатова, 29-А), де протягом трьох днів на рингу та татамі зійдуться найсильніші спортсмени з різних регіонів України.

Турнір стане справжнім святом сили духу, майстерності та характеру. У програмі — видовищні поєдинки в рингових і татамі-дисциплінах, участь досвідчених бійців та молодих перспективних спортсменів, ексклюзивні нагороди та подарунки від партнерів.

Змагання відбудуться за підтримки Всесвітня бійцівська ліга AWFL та WORLD KARATE ORGANISATION SOSHINKAN, що гарантує високий рівень організації та професійне, неупереджене суддівство.

Організатори підкреслюють: у непростий для країни час спорт залишається символом єдності, витримки та незламності українців. Чемпіонат покликаний не лише визначити найкращих, а й об’єднати покоління спортсменів та зміцнити спортивну славу України.

Запрошуються спортсмени, тренери, вболівальники та всі поціновувачі бойових мистецтв підтримати учасників та стати частиною великої спортивної події.

Телефон для довідок: +380 (63) 045 58 44

Слава спорту. Слава сильним. Слава Україні! 🇺🇦✊