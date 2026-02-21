Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине прекращением сотрудничества в сфере энергоснабжения, а Кабинет министров страны принял решение остановить экспорт дизтоплива в Украину.

Как сообщает Dennik N, об этом Фицо заявил 18 февраля после заседания словацкого правительства. Фицо также заявил, что «Владимир Зеленский играет с поддержкой Словакией вступления Украины в ЕС».

«Если наши подозрения о политическом шантаже подтвердятся, он постепенно потеряет нашу поддержку», — сказал Фицо, имея в виду поддержку вступления Украины в ЕС со стороны Словакии.

Также премьер Словакии заявил, что невозможно установить, кто виноват в прекращении поставок российской нефти в страну. «В этом инциденте нет виновника, потому что Украина указывает на Российскую Федерацию, а Российская Федерация указывает на Украину», — сказал Фицо.

Однако позже он добавил, что, по данным словацкой разведки, поврежденный участок нефтепровода Дружба уже отремонтирован.

Фицо добавил, что поставки нефти по нефтепроводу Adria из Хорватии связаны с более высокими транзитными сборами, а, по его словам, пропускная способность трубопровода не проверена.

«Если президент Зеленский окончательно прекратит поставки нефти через территорию Украины, мы будем платить больше за этот товар, мы будем платить больше таможенных пошлин только потому, что президент Зеленский играет в какие-то игры», — сказал словацкий премьер-министр.

Кроме того, Кабинет министров Словакии объявил чрезвычайное положение в нефтяной отрасли с 19 февраля и принял решение направить компании Словнафт 250 тыс. тонн нефти из Государственного управления материальных резервов, сообщает официальный сайт правительства страны.

Также принято решение остановить экспорт дизельного топлива в Украину.

«В настоящее время Словнафт приостанавливает экспорт дизельного топлива в Украину и другие экспортные поставки. Вся производимая продукция будет предназначена для словацкого рынка», — заявил Роберт Фицо.

Премьер подчеркнул, что поставки нефти через трубопровод Adria на Братиславский НПЗ начнутся не сразу; для транспортировки танкерами по морю и нагнетания необходимого давления в трубопроводе потребуется от 20 до 30 дней.

Объем в 250 тыс. тонн нефти покроет как минимум один месяц работы НПЗ в минимальном режиме, обеспечивая при этом бесперебойные поставки на словацкий рынок.

Словнафт должна будет восполнить стратегические резервы нефти до конца сентября 2026 года.

По правилам Евросоюза, страны, входящие в блок, должны иметь аварийный запас нефти и нефтепродуктов, способный обеспечить их потребности на срок не менее 90 дней.

Ранее сообщалось, что Венгрия 18 февраля приостановила поставки дизельного топлива в Украину, пока не возобновится подача российской нефти по трубопроводу Дружба.

Остановка транзита российской нефти в Венгрию и Словакию — что известно

Министерство иностранных дел Украины 12 февраля заявило, что поставки российской нефти, предназначенной для Восточной Европы и транзита через украинскую часть нефтепровода Дружба, были прекращены с 27 января из-за российской атаки.

27 января российская армия нанесла удар по объекту критической инфраструктуры группы Нафтогаз в Бродах Львовской области, связанному с нефтепроводом Дружба, который использовался для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию.

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил о том, что Хорватия готова помочь Венгрии и Словакии с поставками нефти по трубопроводу Adria, но не будет поставлять в эти страны российскую нефть.

Источник