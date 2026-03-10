ТЕО 825 Ведучий – протодіакон Назарій Найданов





В Неделю 1-ю Великого поста — Торжество Православия - Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе нашего города в сослужении викарных архиереев — архиепископа Южненского Диодора, архиепископа Арцизского Виктора, епископа Овидиопольского Анастасия, ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко, настоятеля собора протоиерея Иоанна Желиховского и духовенства Одесской епархии.

В Неделю Торжества Православия архиепископ Болградский Сергий возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе города Болграда. Духовенство и паства вознесли горячие молитвы о мире в Украине. Также был совершен праздничный молебен.

1-го марта - в Неделю Торжества Православия, епископ Тарутинский Алипий совершил праздничную Божественную литургию и чин Торжества Православия в Свято-Покровском соборе города Измаила. За богослужением возносились особые молитвенные прошения ко Господу об Украине и ее многострадальном народе.

В среду, 4-го марта, ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко возглавил Литургию Преждеосвященных Даров в надвратном храме Свято-Успенского Одесского мужского монастыря в честь святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. За богослужением молились преподаватели и студенты

одесской духовной школы.

1-го марта митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил Спасо-Преображенский кафедральный собор Одессы. Здесь полным ходом идут восстановительные работы, о чем рассказал помощник настоятеля протоиерей Мирослав Вдодович.

В грядущее воскресенье, Неделю 2-ю Великого поста, Церковь предлагает нашему вниманию Евангельское чтение об исцелении расслабленного в Капернауме.

Четыре человека принесли парализованного к Спасителю, но из-за множества людей им пришлось разобрать крышу дома и спустить носилки вниз. Видя их веру, Иисус сначала простил грехи больного, а затем, в ответ на сомнения книжников, велел ему встать и идти. Исцеленный мгновенно поднялся, взял свою постель и ушел домой на глазах у изумленной толпы.

Этот случай открывает нам одну из важных христианских истин - любой грех Господь прощает при условии покаяния человека. Но часто последствия греха оставляют на нас свой отпечаток, в том числе, на нашем здоровье. В данном случае паралич человека возник именно как следствие греха, и мы видим, что для его исцеления нужно пройти два этапа: чтобы грех был прощен, и за этим - преодоление последствий греха, а именно исцеление от болезни. И если мы болеем, то эта этапность подходит и нам: надо посещать врача и следить за своим здоровьем. И обязательно надо вести духовную жизнь, преодолевать свои страсти, каяться в грехах и исправляться. При этом иметь твердую веру. Именно вера стала ключом к тому, что Господь простил и исцелил расслабленного.

Желаем всем нам в эти святые дни Великого поста доброго духовного делания! Пусть по нашей вере Господь исцелит наши души и телеса.