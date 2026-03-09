



Сегодня утром цена нефти марки Brent на открытии торгов достигала почти 119 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Кроме того, на фоне продолжающейся войны с Ираном подорожали все виды нефти. В частности, сильно подорожала американская нефть марки WTI — до 108 долларов (рост на 17%).

Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал рекордное подорожание нефти. Он заявил, что это “очень малая цена, которую нужно заплатить”.

“Краткосрочные цены на нефть, которые стремительно упадут после завершения уничтожения иранской ядерной угрозы, — это очень малая цена для США, мира, безопасности и мира. Только глупцы могут думать иначе!” — написал президент США в своей социальной сети Truth Social.