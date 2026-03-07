Нефтепровод "Дружба", серьезно поврежденный россиянами в конце января, может заработать в течение месяца-полутора, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет " Интерфакс-Украина".

"Мы можем передать информацию, что в течение этих полтора месяца восстановление возможно... Но это не значит, что будет восстановлено то, что было разрушено, и можно параллельно делать некоторые вещи", - сказал президент на брифинге по итогам совещания в Офисе президента.

При этом он выразил обеспокоенность тем, что от восстановления "Дружбы" для поставок нефти из РФ Венгрии и Словакии зависит предоставление странами Европейского Союза финансовой помощи Украине.

"Мы все подготовим, а решение будет тогда соответственно за ними", - отметил глава государства.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, который подтвердил прогнозный в месяц-полтора срок для ремонта, пишет "Интерфакс-Украина".

"Месяц-полтора мы целимся в обеспечение технологической возможности работы инфраструктуры, а параллельно формируем проектную сметную документацию, которая покажет реальные цифры восстановления и строительства альтернативы.", - сказал Корецкий.

"То есть подземных резервуаров казематного типа, чтобы и в дальнейшем эта инфраструктура обеспечивала не только чей-то интерес, но и интересы государства Украина", - отметил он.

По его словам, основную перекачивающую станцию в Бродах на Львовщине нет смысла восстанавливать, поскольку следующая атака РФ снова может нанести повреждения.

"Из соображений безопасности - и на сегодня, и на будущее - нужно строить подземные резервуарные парки казематного типа по лучшим стандартам НАТО", - сказал председатель правления "Нафтогаза".

Так называемые маневровые резервуарные парки, которые позволяют бесперебойно и, подчеркиваю, безопасно работать для различных сортов и типов нефти.

По его словам, разрушение одного из элементов нефтепровода - это большая инфраструктура: насосные агрегаты, компрессоры, кабельные эстакады, щиты панели управления, электроника и тому подобное.

"Для возможности технической прокачки необходимо сделать сбросной резервуар, который нужен для отвода нефти при росте давления до критического уровня. Это нужно, чтобы не разрушить трубопровод и не вызвать экологическую катастрофу", - добавил Корецкий.

"Мы говорим не просто, извините за сленг, что надо перемотать изолентой и запускать. Речь идет о полноценном, качественном, технологическом процессе, который обеспечит бесперебойную и безопасную работу этой инфраструктуры", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что лично не поддерживает восстановление нефтепровода "Дружба", через который российскую нефть получали Венгрия и Словакия.

27 января российским ударом была повреждена ключевая перекачивающая станция нефтепровода "Дружба" в Бродах Львовской области.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине финансовой помощи для ремонта нефтепровода "Дружба", чтобы разблокировать со стороны Венгрии и Словакии поддержку Киева.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что силой заставит Украину возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба"