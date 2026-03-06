Россия может открыть новое направление ударов — по системам водоотведения. Мониторинговые группы фиксируют угрозу атаки на КНС в Сумах, что способно вызвать техногенный и экологический кризис. Фокус выяснил, почему эти объекты фактически не защищены, как быстро нечистоты могут отравить воду и какие последствия это будет иметь для городов и людей.

Россия рассматривает возможность ударов по критической инфраструктуре водоснабжения и водоотведения на северо-востоке Украины. По данным мониторинговых групп, враг может нанести удары по канализационным насосным станциям в Сумах и окружающих общинах.

Такие атаки, отмечают наблюдатели, способны спровоцировать остановку водоотведения, масштабные техногенные аварии и дополнительные экологические риски. Речь идет не только о перебоях с водой, но и о возможном попадании неочищенных стоков в реки и почвы, что создаст угрозы для здоровья местных жителей и окружающей среды.

Российские удары по водоснабжению: реальная опасность для городов Украины

Военный эксперт Олег Жданов отмечает: удары по водоснабжению — менее критичны, чем по системам водоотведения. Наибольшую опасность представляют атаки на КНС и очистные сооружения.

"Если очистные сооружения перестанут принимать сточные бытовые воды — все, город за несколько дней просто утонет. Это прямое нарушение эпидемиологической обстановки. Бактерии, инфекции — все это вылезет наружу. Возможны даже вспышки самых страшных болезней, включая чуму, потому что она как раз и выходит из нечистот", — говорит Фокусу эксперт.

По его словам, такие удары вполне вписываются в стратегию РФ по созданию гуманитарных кризисов на приграничных территориях.

"Это тактика геноцида и создания буферной зоны. Я не удивлюсь, если они пойдут на это. Единственный способ сдержать Россию — ПВО и зеркальные удары. Война — игра для двоих", — продолжает Жданов.

Он также подчеркивает, что Россия практически не имеет эффективных систем противоракетной обороны против баллистики, поэтому украинские удары по военным целям имели бы разрушительный эффект и могли бы сдержать эскалацию.

Почему канализационные станции Украины защитить невозможно

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко подтверждает: технических возможностей защитить КНС от ударов ракетами или КАБами практически не существует.

"Защиты фактически нет. Ты не построишь вокруг КНС ни одного защитного сооружения, которое бы остановило КАБ или ракету. В случае попадания — насос просто перестает работать, и система канализации останавливается", — говорит Фокусу Попенко.

По его словам, три дня без работающей канализации — и город перестает функционировать.

Эксперт также объясняет, что удары могут быть опасными не только для приграничных Сум:

"Теоретически это возможно и для других городов — Киева, Харькова, Запорожья, Херсона. Чтобы "положить" Харьков, нужен массированный удар по всем КНС одновременно. Это сложнее, но возможно. Ни один водоканал в Украине не имеет защиты от ударов дронов, КАБов или ракет".

После ударов город может попытаться восстановить работу канализации с помощью мобильных генераторов, но эффективность этого зависит от масштаба разрушений.

Попенко напоминает, что даже отключение электричества в Киеве в октябре привело к тому, что две трети города остались без воды — из-за отсутствия резервных источников питания на ключевых КНС.

"Если станция разрушена полностью — город останавливается. Это серьезная угроза техногенной катастрофы", — предупреждает он.

Эксперт подытоживает: РФ уже била по водоканалам, в частности в Сумах. Поэтому повторение такого сценария — не предположение, а реальный риск.

Что будут означать удары по КНС и как это ударит по людям и окружающей среде

Украина уже понесла беспрецедентный ущерб окружающей среде: по данным Госэкоинспекции, по состоянию на конец 2025 года экологические убытки превысили 6 триллионов гривен, а потери водным ресурсам составляют более 117,8 миллиарда гривен. Повреждены или полностью разрушены более 750 объектов водохозяйственной инфраструктуры, а отдельные реки — например Сейм и Десна — уже пережили масштабные отравления, которые нанесли более 400 миллионов гривен убытков только в 2024 году. На этом фоне уязвимость Сум к возможным атакам становится особенно очевидной.

Чтобы выяснить масштабы потенциальных рисков, Фокус обратился к представительницам всеукраинского экологического движения Let's do it Ukraine — Юлии Мархель, лидеру организации, и Марии Суровой, руководительнице пресс-медиацентра.

По их словам, главной проблемой является геологическое строение города. Пойма Псла состоит из значительных слоев песка, который не задерживает воду. Отсутствие глинистой прослойки означает, что канализационные стоки способны пройти сквозь почву в водоносные горизонты почти мгновенно. По оценкам специалистов, в случае аварии загрязнение может попасть в неглубокие колодцы и частные скважины за 3-5 часов. Это создает реальную угрозу массового отравления питьевой воды.

Круг рисков не ограничивается химическими веществами. Фекальные стоки являются носителями опасных возбудителей — от вируса гепатита А и энтеровирусов до бактерий, вызывающих холеру, сальмонеллез или шигеллез. Если в результате удара будет повреждена также система водоснабжения, возможно падение давления в сети. В таких условиях загрязненная вода может засасываться обратно в трубы чистой воды — и это один из самых опасных механизмов распространения инфекций.

Не менее серьезно страдают реки. Попадание больших объемов канализационных стоков в Псел, Сейм или Десну запускает процесс стремительного роста бактериальной активности. Бактерии потребляют растворенный кислород, и вода превращается в среду, в которой рыба и другие водные организмы просто задыхаются. Замор рыбы — это лишь первый шаг к превращению участков рек в "мертвые зоны", в которых в течение лет будут продолжаться процессы гниения и накопления токсичных веществ.

В самих стоках присутствуют тяжелые металлы, нефтепродукты, остатки лекарственных средств, фосфаты и поверхностно-активные вещества. Они долго остаются в почве, изменяют ее химический состав и способность поддерживать растительность. Повторные загрязнения вызывают накопление токсинов в пищевых цепях, что со временем влияет на здоровье людей.

Экологические активисты уже называют возможную атаку на водоотведение Сум сознательным экоцидом. По словам Юлии Мархель, такие удары являются попыткой превратить украинские города в зоны биологического и санитарного поражения:

"Такие удары — это попытка превратить украинские города в зоны биологического и санитарного поражения. Загрязнение воды, почв, гибель водных экосистем и риски вспышек инфекций — это цепь, которая запускается мгновенно. И пока мир не осознает масштаб этой угрозы и не начнет требовать наказания агрессора, восстановление украинских рек и земель будет чрезвычайно сложным".

Мария Сурова добавляет, что даже одноразовый удар по КНС может иметь эффект, сопоставимый с техногенной катастрофой:

"Канализационные стоки несут огромную микробиологическую и химическую нагрузку. Удар по насосной станции — это риск стремительного отравления подземных вод, поверхностных водоемов и почв. Такие последствия нельзя "убрать" за несколько дней или месяцев — это многолетняя экологическая трагедия".

Насколько быстро нечистоты могут попасть в воду и как действовать в таком случае?

В Сумах этот процесс происходит быстрее, чем в большинстве регионов. Из-за песчаных грунтов подземные воды могут быть заражены в течение нескольких часов после аварии. Попадание в реки или ручьи возможно в течение нескольких часов или одних суток — в зависимости от масштаба разрушения и близости русла.

Такая скорость делает невозможным полноценное сдерживание загрязнения — в первые часы можно лишь частично уменьшить его масштаб.

Специалисты объясняют, что в первые часы после утечки стоков действительно существуют действенные способы минимизировать последствия, однако "окно возможностей" в таких ситуациях чрезвычайно узкое.

Ключевой задачей становится локализация аварии: коммунальные службы должны оперативно перекрывать аварийные участки, устанавливать временные заглушки на коллекторах, насыпать песчаные валы и откачивать стоки мобильными насосами, чтобы хоть частично сдержать движение загрязненной воды.

Для населения в этот момент важнейшими являются элементарные, но жесткие правила санитарной безопасности — полностью отказаться от пользования водой из крана или колодца до официальных разъяснений, перейти на бутилированную или кипяченую воду, избегать контакта с лужами, илом или любыми подозрительными подтоплениями, а также фиксировать места возможных утечек и сообщать о них коммунальные службы и экстренные службы.

По их словам, настоящая угроза кроется в том, что будет, если такие удары станут системными. Повторные атаки по водной инфраструктуре способны перевести экологические проблемы региона в хроническую и частично необратимую фазу.

Подземные воды постепенно будут насыщаться тяжелыми металлами, токсичными химическими соединениями и патогенными микроорганизмами, а восстановление водоносных горизонтов в таком случае может длиться десятилетиями или вообще требовать полной перестройки системы водоснабжения.

Почвы также будут подвергаться деградации: будет снижаться урожайность, ухудшаться качество сельскохозяйственной продукции. Накопление токсинов в живых организмах повысит риски онкологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний, а биоразнообразие рек резко сократится — чувствительные виды будут исчезать, экосистемы станут нестабильными и менее способными к естественному самоочищению.

На этом фоне возможный удар по канализационно-насосным станциям Сум специалисты называют не просто повреждением труб, а прямой угрозой здоровью людей, состоянию экосистем, качеству земель и долгосрочной безопасности всего региона. В первые часы после аварии еще можно попытаться сдержать худшие последствия, но в случае системных атак Сумщина рискует превратиться в территорию длительного экологического бедствия.

Инструкция действий для украинцев в случае утечки канализационных стоков

Немедленная безопасность

Отойдите из зоны загрязнения: поднимитесь выше по рельефу и двигайтесь в направлении, откуда дует ветер.

Избегайте любого контакта с водой, илом, лужами; не ходите босиком.

Закройте рот и нос шарфом/маской; по возможности используйте FFP2/N95.

Вода и питание

Не пейте воду из крана, колодцев или открытых источников до официального разрешения.

Используйте бутилированную воду или кипятите 10-15 минут.

Имейте запас воды на 72 часа.

Не употребляйте сырых овощей/фруктов, которые могли контактировать со стоками; обязательно мойте или проваривайте.

Если произошел контакт со стоками

Снимите загрязненную одежду, не тянув через голову; положите в пакет и плотно завяжите.

Промойте кожу с мылом не менее 15 минут.

Промойте глаза и рот чистой водой.

Обработайте раны и наложите повязку; при необходимости обратитесь по поводу прививки от столбняка.

Одежду стирайте в горячей воде; сильно загрязненные вещи — утилизируйте по указаниям служб.

Дезинфекция (для тех, кто отвечает за уборку)

Не используйте оборудование высокого давления — не создавайте брызг.

Для непористых поверхностей применяйте 0,1% раствор хлора (1:50 бытового отбеливателя). Нанесите на 10-15 мин, затем смойте.

Не применяйте хлорные растворы на кожу; для рук — мыло или спиртовой антисептик.

Собирайте отходы в двойные мешки и передавайте службам.

Защита здоровья

Следите за симптомами: диарея, рвота, температура, сыпь, покраснение глаз, затрудненное дыхание. В случае появления — немедленно обратитесь к врачу.

Держите детей и пожилых людей подальше от загрязненных территорий.

Не позволяйте домашним животным пить воду из луж или контактировать со стоками.

Сообщения служб

Сообщите место утечки местным органам власти, ГСЧС или экологической инспекции.

Следуйте официальным указаниям по водоснабжению и безопасности.

Напомним, вечером 8 декабря российские оккупационные войска нанесли очередной удар "Шахедами" по Украине, в результате чего город Сумы практически полностью обесточен

.

Источник