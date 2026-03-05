Глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев обратился к участникам топливного рынка с призывом не пользоваться паническими настроениями для получения сверхприбылей на фоне подорожания топлива.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Опомнитесь. Не заставляйте обращаться в Антимонопольный", - написал депутат.

Он признал, что топливный сектор является бизнесом и ориентируется на прибыль, однако подчеркнул, что во время войны, когда значительная часть страны зависит от генераторов, у такого рынка есть и социальная ответственность.

По словам Гетманцева, нынешний скачок цен, по его мнению, имеет "очень ограниченную причинно-следственную связь" с войной в Иране, в частности из-за временного промежутка между событиями и реальным влиянием на поставки.

Напомним:

На украинских автозаправочных станциях резко подорожало топливо на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

В Украине со 2 по 3 марта светлые нефтепродукты прибавили в среднем около 2 грн/л, перешагнув отметку 65 грн/л. Сжиженный газ подорожал на 58 коп./л - до 39,05 грн/л.

Скачок цен на топливо в Украине в последние дни подпитывает не дефицит, а паника, которая наложилась на новости о войне в Иране и опасения относительно возможных сбоев в поставках.

