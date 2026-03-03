Рядом с живыми артистами в украинских чартах все чаще появляются треки, полностью или частично сгенерированные искусственным интеллектом. Кто стоит за этими "виртуальными" хитами и как они попадают в рекомендации?

С недавних пор в соцсетях музыканты жалуются на "виртуальные" группы, разоблачают фейковых артистов и обращают внимание на то, что часть хитов никогда не исполняли люди. Если раньше шоу-бизнес строился вокруг личности, продюсера, сцены и телеэфиров, то теперь все чаще речь идет о массовом производстве треков.

Неизвестные авторы могут создавать десятки песен в день в надежде, что хотя бы одна "залетит" и принесет прибыль. В этой новой реальности музыка - это история не только о творчестве, но и о технологических инструментах заработка. Вместо классической формулы "слава плюс деньги" все чаще работают просто деньги.

Здесь начинается главная дискуссия. Действительно ли ИИ-музыка так популярна? Кто слушает эти треки и почему они становятся вирусными? Как на этом зарабатывают и какую угрозу или пользу это несет для настоящих артистов и индустрии в целом?

Как сгенерированные песни захватывают чарты

Осенью 2025 года для глобальной музыкальной индустрии произошло событие, которое еще несколько лет назад было сложно представить: сгенерированный искусственным интеллектом трек Walk My Walk виртуальной группы Breaking Rust за месяц собрал 3 млн прослушиваний на Spotify и возглавил американский чарт Billboard Country Digital Song Sales.

Этот чарт учитывает не просто прослушивания, а платные цифровые загрузки в США. То есть пользователи не только слушали трек, но и покупали его. Успех Breaking Rust показал, что ИИ-музыка может быть не только популярной, но и приносить доход.

Параллельно с появлением популярных ИИ-песен сформировалась и другая тенденция: резкий рост количества сгенерированной музыки. Треки, которые становятся популярными, являются лишь небольшой частью общего потока такого контента.

Музыкальный критик Алексей Бондаренко констатирует, что ИИ значительно упрощает вход в музыкальную индустрию, ведь не требует традиционных навыков, опыта или участия живых музыкантов. Это перенасыщает рынок автоматически сгенерированными треками.

"Ты можешь создать трек, залить его через условный дистрибьютор и он там будет жить. Проблема ИИ-музыки в том, что она "заспамливает" рынок", - добавляет он.

По данным Spotify, в течение 2025 года платформа удалила более 75 млн композиций, которые считала "спамными" и созданными с помощью нейросетей.

ИИ-творчество быстро проявилось и в Украине. По данным NGL.media, в начале 2025 года среди сотни самых популярных песен в украинском YouTube было всего две, созданные с помощью ИИ. За девять месяцев их доля выросла до 14%.

Анализ ЭП показывает еще более заметные масштабы: в рейтинге сотни самых популярных песен в Украине за последнюю неделю по меньшей мере каждая пятая композиция может быть сгенерирована искусственным интеллектом.

Поскольку детектора, который бы точно выявлял ИИ-музыку, пока не существует (особенно учитывая, что трек может дополнительно обрабатывать человек), то для оценки использовались косвенные признаки. Среди них - отсутствие информации об авторе, соцсетей или других контактов, недавно созданный канал, массовая загрузка треков за короткий период, а также видеоряд, сгенерированный ИИ. Часто такие каналы публикуют новые песни с интервалом несколько дней в течение определенного времени.

По словам Бондаренко, использование ИИ как инструмента для создания партий или эффектов стало частью современного музыкального продакшена. Во многих случаях человек использует ИИ для создания музыки или текста, а дальше самостоятельно дорабатывает трек, делает сведение или мастеринг. Более того, с ИИ как инструментом для поиска нового звучания экспериментируют даже известные артисты.

Однако полностью сгенерированные ИИ-артисты, по мнению Бондаренко, лишены культурной ценности, ведь за ними нет личности. Это подтверждает практика. Большинство каналов, чьи ИИ-треки попадали в топ-100, позиционировали себя как подборки популярной украинской музыки с шаблонными названиями вроде "ХитяріУМ" или "Танцювальна пісня про ревнощі, розбиту любов і нічні думки".

Впрочем, есть попытки создать из ИИ полноценный "артистический образ". В 2025 году вспыхнул скандал вокруг якобы украинско-литовской панк-группы Transportna. Однако после трека "Ніби у кіно" стало очевидно, что композиция сгенерирована ИИ.

"Музыкантов" выдала неряшливость. В конце трека звучит: "Звук несколько усиливается и постепенно поглощает музыку, оставаясь звучать наедине еще несколько секунд, прежде чем резко оборваться". То есть вместо того, чтобы выполнить инструкцию, ИИ добавил ее как часть текста. На тот момент группа имела сотни тысяч просмотров и прослушиваний.

Сколько и как на этом зарабатывают

Источником дохода для создателей такой музыки являются стриминговые платформы: Apple Music, Spotify, YouTube Music и YouTube, где видео с треками тоже монетизируются.

ИИ-музыка зарабатывает не качеством, а массовостью. Расчет на то, что одна из них "выстрелит". Типичный сгенерированный трек - поп-музыка на универсальные темы (любовь, ревность, разлука) с легко запоминающейся мелодией. С помощью современных приложений можно генерировать десятки таких треков за несколько минут.

Далее эту музыку загружают на каналы с названиями вроде "Украинские хиты 2025" или "Популярные песни о любви", добавляя релевантные хэштеги. Расчет прост: если хотя бы один трек станет вирусным, он может потянуть за собой другие.

Все каналы с ИИ-музыкой из проанализированного ЭП топа YouTube созданы всего несколько месяцев назад и уже имеют миллионы просмотров. По оценкам опрошенных ЭП экспертов, один такой канал с около 60 млн просмотров мог принести владельцу 50-70 тыс. долл. Точные суммы зависят от ниши, аудитории и ставок за тысячу просмотров.

Впрочем, такая модель не долговременна. По словам CEO Tyshchuk Digital HUB Ольги Тыщук, с лета 2025 года YouTube начал отслеживать такие каналы и периодически их "чистить". Речь идет не о блокировке каналов, а об отключении монетизации.

Из-за этого "ИИ-композиторы" вынуждены постоянно переходить с одного канала на другой, параллельно перегоняя трафик, чтобы не потерять слушателей.

"Вы думаете, что это один канал, но на самом деле это сеть. Они теряют монетизацию на одном канале и просто ведут трафик на другой, где еще можно зарабатывать. Внешне это выглядит как один бренд, но на самом деле это несколько связанных площадок, которые страхуют друг друга", - рассказывает Тищук.

Показательный пример - сеть каналов DJ Kaifar и Amaya Roma. Последний потерял монетизацию в декабре 2025 года, после чего на нем перестали появляться видео. Зато там остались сборники и альбомы, которые перенаправляют аудиторию на канал DJ Kaifar. Именно он сейчас является активной площадкой: в топ-100 песен на YouTube есть четыре его трека, которые имеют признаки ИИ-генерации.

"Я знаю команды, которые одним кликом могут загрузить сто сгенерированных ИИ-видео. Это не творчество, а конвейерное производство. Они понимают, что такой канал проживет три-четыре месяца, поэтому их стратегия - за это короткое время максимально набрать просмотры, пока YouTube не снимет монетизацию", - рассказывает Тищук.

Она объясняет, что обычно новые каналы даже не выращивают с нуля. Их просто покупают с подключенной монетизацией за 100-500 долл. "Ты говоришь, какую нишу хочешь, и тебе дают готовый канал", - добавляет Тищук.

Создатели ИИ-песен зарабатывают и на стриминговых платформах. По словам музыканта и соучредителя лейбла "Грай" Алексея Кириченко, стриминги дают артисту меньше денег, чем кажется, потому что платформа, дистрибьютор и лейбл взимают комиссию.

"Начисления со стриминговых платформ строится по модели Pull System. Монетизация с пользователя включается, если песню прослушали более 30 секунд. Платформа берет 30%, свои проценты - лейб или дистрибьютор", - объясняет он.

ИИ-треки часто не имеют традиционных лейблов, поэтому часть дохода может оставаться у создателей или дистрибьюторов. "По приблизительным подсчетам по каталогу лейбла "Грай", за тысячу прослушиваний Spotify платит 0,7-1 евро, YouTube Music - 1 евро, Apple Music - 2-2,5 евро", - говорит Кириченко.

Например, ИИ-песня "Ночь" на странице Amaya Roma в Spotify имеет более 3 млн прослушиваний. Это может принести 3 тыс. долл. только с одной платформы. Трек "У плота я дала нежный поцелуй" загружен с разных аккаунтов и имеет суммарно 1 млн прослушиваний. Это может дать 1 тыс. долл. только от Spotify.

Как это влияет на индустрию

ИИ-музыка влияет на индустрию в нескольких плоскостях.

Во-первых, креаторы заполняют стриминговые платформы новым контентом. Это напоминает более широкое явление - "ИИ-отходы", когда соцсети и сайты перенасыщаются сгенерированными текстами, изображениями и видео. В таком информационном шуме настоящим артистам становится сложнее пробиться к аудитории.

Во-вторых, 97% слушателей не отличают ИИ-трек от музыки, созданной человеком. Разницу замечают профессионалы: музыканты или продюсеры с опытом.

Контент-директор "Радио Relax" Руслан Герасименко отмечает, что редакции замечают много ИИ-треков. Он добавляет, что опытный музыкальный редактор пока может определить их на слух, хотя со временем сделать это будет становиться сложнее.

Если качество ИИ-треков будет расти и они будут охватывать все больше жанров, то такая музыка будет появляться и на радио, и в заведениях питания. Вопрос авторских прав для полностью сгенерированного контента до сих пор дискуссионный.

Радиостанции ответственно относятся к авторским правам и ценят человеческий опыт в музыке. "На "Радио Relax", как и на других станциях радиогруппы, мы ежеквартально отчитываемся об использованных музыкальных произведениях. Хочется верить, что все средства заслуженно находят своих авторов и исполнителей", - говорит Герасименко.

Для артистов это важно, ведь роялти за публичное использование музыки - один из источников их доходов. Если часть эфирного времени начнут занимать ИИ-треки, то это повлияет на общие доходы индустрии. На данный момент массового вытеснения нет.

"Мы не видим массового перехода заведений на ИИ-музыку. Они выбирают известные хиты, а популярных ИИ-треков пока немного", - говорит исполнительный директор ОО "Украинское агентство по авторским и смежным правам" Сергей Шаповал.

Почему люди важнее

Кому принадлежат ИИ-треки? Можно ли зарегистрировать на них авторское право и кто считается автором? Эти вопросы открыты не только в Украине.

"Произведение, созданное ИИ, не подлежит регистрации или защите, поскольку оно по закону не является объектом авторского права. Если это гибридное произведение (split-произведение), где есть человеческий вклад (слова или мелодия), то мы можем регистрировать именно эту часть. При этом мы действуем по общепринятому принципу доверия к автору: пока он не заявит, что произведение создано ИИ, мы не имеем права делать такие выводы. Ответственность за заявленную информацию лежит на нем", - объясняет Шаповал.

По словам CEO Crane IP Law Firm Ивана Никитченко, в Украине статус ИИ-контента регулирует закон об "Об авторском праве и смежных правах", который действует с 2023 года. Согласно ему, если произведение полностью сгенерировано программой, без творческого вклада человека, классического авторства не возникает, ведь автором может быть только человек.

В то же время документом предусмотрено так называемое право особого рода (sui generis). Оно позволяет коммерчески использовать такой контент и запрещать его использование другим. Это право действует 25 лет и принадлежит либо пользователю, который задал параметры генерации, либо владельцу лицензии на программу в зависимости от условий сервиса.

Для тех, кто массово производит ИИ-контент ради монетизации, вопрос авторства часто не ключевой. Их прежде всего интересует возможность дистрибуции на стриминговых платформах и получения дохода от просмотров и прослушиваний.

Еще одна дискуссионная тема - потенциальное копирование. ИИ-модели обучаются на большом массиве треков, поэтому возникает вопрос: если создать песню в стиле конкретного исполнителя, не будет ли это скрытым плагиатом?

Особенно учитывая то, что значительная часть такого контента генерируется с помощью ограниченного количества популярных сервисов. Именно здесь правовая и этическая грань между вдохновением и заимствованием становится все более тонкой.

"Добросовестные музыканты должны были бы быть заинтересованы в том, чтобы ИИ-сервисы раскрывали данные о треках, которые легли в основу обучения ИИ-моделей (как изменил индустрию кейс Metallica против Napster Inc.)", - говорит Герасименко.

Представители индустрии отмечают, что музыка - не набор звуков, это образ артиста, его позиция, опыт и связь с аудиторией. Алгоритм может имитировать жанр, но создать полноценную личность, за которой стоят история и ценности, не способен.

"Музыкальная индустрия - это индустрия эмоций, цепочек взаимодействия человека для человека. Это не просто аудиодорожка, а концерты, фестивали, активности, саундтреки лучших фильмов и событий в жизни человека", - убежден Герасименко.

Алгоритмы еще не способны имитировать такие эмоции. Ценность артиста вряд ли можно ставить на чашу весов рядом с ИИ-треками о поцелуях у плота.

Источник