Международный валютный фонд (МВФ) в новой 4-летней программе EFF расширенного финансирования Украины впервые с конца 2023 года привел помимо базового и негативного сценариев еще и позитивный сценарий развития благодаря более амбициозным реформам, но макросценарии будут решающим образом зависеть от условий мирного соглашения, заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей (Gavin Gray).

“Мы все осознаем, что условия любого мирного соглашения имеют решающее значение. Качество гарантий безопасности и точные условия будут определять, где Украина может оказаться в возможном диапазоне сценариев”, — сказал он на брифинге по новой программе.

Грей также подчеркнул, что значительным фактором также будет политика правительства в отношении реформ после мирного соглашения.

“Прогресс в ключевых реформах, прежде всего в правительстве и борьбе с коррупцией, будет иметь очень большое влияние на рост производительности в будущем, а также на то, будут ли внедрены политики, которые будут поощрять украинцев возвращаться домой”, — отметил глава миссии.

Он уточнил, что МВФ ранее ожидал роста экономики Украины в 2025 году в диапазоне от 2% до 3%, но в новой программе ухудшил эту оценку в базовом сценарии до 1,8-2,2%.

“Мы вполне можем быть на нижней границе этого диапазона. На 2026 год ранее мы предполагали, что война закончится, поэтому на нашем восьмом обзоре (предыдущей программы EFF в июне 2025 года — ИФ-У) мы имели прогноз роста на уровне 4,5%. Очевидно, обстоятельства изменились, и поэтому теперь мы ожидаем диапазон от 1,8% до 2,5% в 2026 году”, — сказал Грей.

Базовый сценарий завершения войны до 2027 года

Базовый сценарий новой программы предполагает, что война продолжится в течение всего 2026 года, а 2027-м станет первым годом после завершения войны, поэтому экономика начнет восстанавливаться и вырастет на 3,5%, поскольку беженцы возвращаются и реинтегрируются на рынок труда (хотя и более медленными темпами, чем ожидалось ранее), начинается реконструкция, а узкие места в производительности уменьшаются по мере нормализации ситуации с безопасностью.

Дефицит бюджета без учета грантов лишь незначительно сократится с 2026 года (с 19% ВВП до 17,8% ВВП), а ослабление ограничений предложения, включая рабочую силу, приведет к отрицательному разрыву между производством и инфляцией, уменьшая инфляцию до 7%.

Что касается 2028-го и 2029 годов, то МВФ снизил прогнозы роста ВВП до 4,2% и 3,9% соответственно, что отражает продолжение последствий длительной войны: меньшее количество возвращающихся беженцев обусловливает относительно меньшее количество рабочей силы и населения, что, в свою очередь, негативно влияет на инвестиции в бизнес и инфраструктуру (например, в жилье, социальную инфраструктуру). Инвестиции, связанные с реконструкцией, также будут приходить медленнее, в частности из-за вытеснения государственных инвестиций в пользу текущих расходов на оборону. Результирующий отрицательный разрыв между выпуском и инфляцией поможет направить инфляцию к целевому показателю НБУ в 5% к концу 2029 года, добавил Фонд.

Он также уточнил, что по сравнению с восьмым пересмотром предыдущей программы EFF летом 2025 года в новой программе по базовому сценарию ухудшил оценку государственного долга в этом году с 110,4% ВВП до 122,6% ВВП, а следующего — с 106,4% ВВП до 137,1% ВВП.

Негативный сценарий продолжения войны в 2027 году и ее перехода в замороженный конфликт до конца 2028 года

Негативный сценарий программы предполагает, что война окажет более сильное влияние в 2026 году, продолжится в 2027 году и постепенно перейдет в замороженный конфликт до конца 2028 года.

“(Сценарий) не предусматривает быстрой интенсификации с сопутствующим влиянием на макроэкономические показатели. Дефицит бюджета остается значительным, нерешенная ситуация с безопасностью (где отдельные столкновения остаются возможными) негативно влияет на экономические показатели, а для нормализации платежного баланса требуется больше времени”, — отметил МВФ.

По его оценкам, в 2026 году негативный сценарий предусматривает более серьезные последствия от повреждений (включая энергетическую инфраструктуру), чем базовый. Прогноз роста ВВП составляет 1,5% при инфляции на уровне 10%, дефицит бюджета без учета грантов составит около 22,5% ВВП, а дефицит текущего счета платежного баланса — 22,8% ВВП против 19,1% ВВП в базовом сценарии, что отражает прогнозируемое влияние более высокого импорта, связанного с войной.

В следующий период 2027-2028 годов — нестабильной ситуации с безопасностью, которая постепенно переходит в замороженный конфликт — МВФ ожидает роста ВВП всего на 1% и 0,5% соответственно из-за задержки с возвращением беженцев и мероприятий по реконструкции. Инфляция будет медленно снижаться из-за продолжающихся шоков предложения и составит 9% и 8%, а расходы на оборону также будут расти более высокими темпами, поскольку сложный путь к замороженному конфликту предполагает более постепенную демобилизацию, чем по базовому сценарию.

В ответ от властей ожидается соблюдение своего обязательства по повышению основной ставки НДС, а общий бюджетный дефицит, за исключением грантов, составит в среднем 19% ВВП в течение этого периода и будет финансироваться за счет внешней помощи и дальнейшей реструктуризации внешнего долга.

“Дополнительный выпуск внутреннего государственного долга также будет важным источником финансирования, но может потребовать финансовых репрессий. Кроме того, это еще больше увеличит и без того повышенные риски банков перед правительством, тем самым укрепляя связь между суверенными банками, которую может быть трудно погасить, и это подвергнет банки потенциальным убыткам”, — добавил МВФ.

Увеличение импорта из-за увеличения расходов на оборону и атаки на энергетическую инфраструктуру (что лишь частично компенсируется повышением ставки НДС) приведет к ухудшению текущего счета и резервов, а кредитование экономики будет оставаться слабым, описал Фонд другие характеристики этого периода в негативном сценарии.

Согласно ему, только в 2029 и 2030 годах рост экономики Украины достигнет соответственно 3,4% и 3,9%.

Отмечается также, что если в базовом сценарии потребности Украины во внешнем финансировании в период действия 4-летней программы МВФ составляют $136,5 млрд, то в негативном — $146,3 млрд.

Позитивный сценарий больших инвестиций и возвращения беженцев благодаря более амбициозным реформам

“Существует сценарий послевоенного восстановления, который включает более высокие устойчивые уровни инвестиций, большую внутреннюю миграцию и завершение амбициозных структурных реформ для стимулирования роста”, — в то же время отметил Фонд в новой программе и привел такой позитивный сценарий впервые со второго пересмотра предыдущей программы в конце 2023 года.

МВФ напомнил, что по состоянию на декабрь 2025 года в мире, по данным УВКБ ООН, было зарегистрировано более 5,8 млн беженцев из Украины, или более 14% довоенного населения. Новая оценка Всемирного банка прямых убытков от войны (RDNA5) на конец 2025 года составила 195 млрд, что примерно равно ВВП.

“Такие огромные потери физического и человеческого капитала будут возмещены только благодаря мощному притоку инвестиций и возвращению беженцев в послевоенные годы, при условии уверенности в ситуации с безопасностью, возможностях трудоустройства и сильных институтах как благоприятных факторах”, — подчеркнул МВФ.

По его мнению, темпы внедрения структурных реформ в рамках программы EFF, Механизма помощи Украине и вступления в ЕС помогут катализировать крайне необходимые частные инвестиции для повышения долгосрочной производительности и роста.

“Непредсказуемые по своей сути эффекты доверия будут ключевыми факторами, влияющими на возвращение инвестиций и беженцев, которые могут усиливать друг друга в положительной динамике”, — отметил Фонд.

Обновленный с 2023 года позитивный сценарий хуже позитивного сценария образца конца 2023 года, поскольку отражает последствия более длительной войны, в том числе меньшее возвращение беженцев. Их опросы показывают стабильное снижение намерений вернуться, которые в настоящее время ниже 50%, а прогнозируемый дополнительный отток беженцев в размере 0,9 млн человек, который ожидается до конца 2026 года, также снижает вклад рабочей силы в потенциальный объем производства, указывает МВФ.

Поэтому если в базовом сценарии отток беженцев составляет 5 млн, то в обновленном позитивном — 4,2 млн, тогда как в декабре 2023 года предполагалось, что он не превысит 1,5 млн.

“Аналогично, пул потенциальных льготных ресурсов для послевоенного восстановления был исчерпан необходимостью финансировать постоянные оборонные усилия, что влияет как на базовые, так и на прогнозируемые инвестиционные перспективы”, — добавил Фонд.

С учетом этого, если базовый сценарий в послевоенный период 2027—2035 годов предусматривает среднесрочные и долгосрочные темпы роста около 3,5%, что повысит уровень реального ВВП примерно до 111% от довоенного уровня к 2035 году, то в позитивном сценарии он достигнет 122% от довоенного ВВП при условии более высокого тренда роста на 4%.

“В первые послевоенные годы (2027—2030 годы) более быстрый рост достигается в сценарии роста главным образом благодаря большему возвращению беженцев и более высокой производительности, достигнутой благодаря быстрой реинтеграции и перераспределению рабочей силы между секторами. В долгосрочной перспективе большая рабочая сила и амбициозные реформы привлекают больше накопления капитала и катализируют большее повышение производительности”, — подытожил МВФ.

По позитивному сценарию инвестиции должны достичь около $74 млрд в год по сравнению с $63 млрд в год по базовому сценарию, что значительно превышает уровень $35 млрд в 2024 году. В обоих сценариях инвестиции будут финансироваться преимущественно из частных источников, учитывая ограниченную доступность государственных средств, что подчеркивает важность реформ для поощрения инвестиций и улучшения бизнес-среды (по позитивному сценарию частные инвестиции в 4,7 раза превышают государственные).

По позитивному сценарию, несмотря на 50-процентное увеличение реального дохода на душу населения, Украина в 2035 году все еще будет отставать от конкурентов ЕС, а темпы роста дохода на душу населения в 2035 году нужно будет поддерживать еще в течение шести лет, чтобы достичь уровня, достигнутого Болгарией в 2025 году.

“Это потребует, чтобы успешные реформы не были отменены, что будет способствовать высокому росту инвестиций и производительности труда”, — еще раз подчеркнул МВФ.





