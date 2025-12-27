Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря сообщил, что для решения спорного вопроса территорий в проекте мирного соглашения есть несколько вариантов, один из которых — демилитаризованная "свободная экономическая зона" в восточных украинских областях. Издание Newsweek называет это "значительной уступкой" Киева.

Заявление Владимира Зеленского по проекту соглашения для завершения войны в Украине, заключенного во время недавних переговоров с США во Флориде, проанализировали журналисты Newsweek. Авторы материала считают, что комментарии украинского лидера намекают на приближение к завершению боевых действий, однако препятствия для подписания окончательного перемирия все еще остаются.

Зеленский во время общения с журналистами заявил, что одним из вариантов решения спорного вопроса территорий является создание "свободной экономической зоны" в демилитаризованных областях на востоке Украины, но лишь при условии, если РФ также выведет свои войска с некоторых украинских земель. Однако Кремль, в отличие от Киева, пока не выразил готовности к этому шагу.

Также переговоры "тормозят" вопросы численности Вооруженных сил Украины и контроля над ядерными объектами, в частности Запорожской атомной электростанции.

"Но мы существенно согласовали большинство позиций", — сказал при этом Зеленский.

Фронт в Украине по состоянию на 23 декабря на карте DeepState

Фото: скриншот

При этом территориальный вопрос президент Украины назвал "самым сложным пунктом" соглашения.

В 20-пунктном проекте мирного соглашения также есть обязательства по гарантиям безопасности для Украины, подобных статье 5 договора НАТО, подтверждение ее суверенитета, вступление в Европейский Союз и рассматриваются планы восстановления украинской территории после завершения войны и проведения выборов.

Проект мирного соглашения: детали

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов проекта мирного плана. Глава государства подчеркнул, что отдельные пункты могут меняться в процессе консультаций, и отметил, что пока не достигнуто согласие по территориям Донецкой области и эксплуатации Запорожской АЭС.

Также Зеленский рассказал, что в случае подписания мирного соглашения Украина отменит всеобщую мобилизацию или трансформирует ее. Как один из вариантов рассматривается частичный призыв с демобилизацией.





