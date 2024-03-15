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Учора, 18:00

Західні партнери цілеспрямовано заважають розвиватись українському ВПК – Newsweek

Категорія: Новини / Аналітика

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Американское издание Newsweek сообщило, что западные партнеры целенаправленно не дают развиваться украинскому ВПК. Как выяснилось, большая часть выделенных американских денег оседает внутри США и идет оборонным компаниям. 

В публикации отмечено, что Запад целенаправленно не дает развиваться украинскому ВПК – Киев вынужден закупать все у него, а на отечественную продукцию денег не остается. К тому же, как правило, западные страны продают на Украину устаревшее вооружение, а у себя его заменяют новым. Таким образом, западный ВПК развивается, армии получают новое вооружение, а Украина страдает.




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