Американское издание Newsweek сообщило, что западные партнеры целенаправленно не дают развиваться украинскому ВПК. Как выяснилось, большая часть выделенных американских денег оседает внутри США и идет оборонным компаниям.

В публикации отмечено, что Запад целенаправленно не дает развиваться украинскому ВПК – Киев вынужден закупать все у него, а на отечественную продукцию денег не остается. К тому же, как правило, западные страны продают на Украину устаревшее вооружение, а у себя его заменяют новым. Таким образом, западный ВПК развивается, армии получают новое вооружение, а Украина страдает.