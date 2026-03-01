В течение последней недели суточная выгрузка вагонов с зерном в портах Большой Одессы продолжала расти.

Об этом пишет " АПК-Информ".

"Среднесуточный показатель выгрузки вагонов в портах Большой Одессы по состоянию на 26 февраля составил 1196 единиц в сутки. По сравнению с прошлой неделей он увеличился на 70 вагонов", - рассказал заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев.

В то же время, количество вагонов с зерном, движущихся в направлении этих портов, за неделю заметно сократилось - на 311 единиц, до 10,7 тыс. единиц.

Среднесуточная нагрузка вагонов на сети в направлении портов Большой Одессы за указанный период выросла на 60 единиц, до 1232 вагонов в сутки.

Ткачев отметил, что количество вагонов с зерном, движущихся в направлении портов Дуная, за неделю выросло на 107 единиц, до 190.

Среднесуточный показатель выгрузки зерна в этих портах по состоянию на 26 февраля составил 22 вагона в сутки, за неделю показатель уменьшился на 3 вагона.

Напомним:

Удары России по морским портам Украины влияют на темпы экспорта из Украины, сокращая отгрузки на 20-30%, рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

В течение 2025 года россияне совершили 22 атаки на суда в портах Одесской области и в акватории Черного моря, всего пострадало 39 судов и плавсредств.

За год интенсивность обстрелов портовой инфраструктуры существенно возросла: если в 2024 году было зафиксировано 36 атак, то в 2025 году их количество увеличилось до 96. В 2025 году было повреждено 325 объектов портовой инфраструктуры.

Морские порты Украины плановые показатели грузооборота по итогам года выполнили более чем на 95%. В соответствии с планом, грузооборот морских портов на 2025 год определялся на уровне 86,2 млн тонн. Фактический результат составил 82,2 млн тонн, что составляет 95,36% от плана.

Источник