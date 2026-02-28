Літературна детективістика та повернення імен. Підсумки першого Всеукраїнського конкурсу імені Григорія Зленка

В Одесі підбили підсумки унікального марафону для тих, хто вміє читати між рядками історії. Одеська національна наукова бібліотека оголосила лауреатів першого Всеукраїнського конкурсу з літературного краєзнавства імені Григорій Зленко — видатного бібліографа та справжнього «літературного археолога», який понад сорок років повертав Україні забуті імена.

Чому це важливо?

Конкурс Зленка — це не про засипані пилом полиці й не про формальні звіти. Це — про ідентичність, закодовану в художньому слові. Від Київ до Одеса, від Харків до Тернопіль — дослідники з усієї країни змагалися у вмінні знаходити «геній місця» у книгах, архівах та навіть у цифрових просторах.

Літературне краєзнавство сьогодні — це своєрідна детективістика: пошук слідів, імен, рукописів, фактів, що розкривають культурний код регіону. Це спроба відновити перервані зв’язки між поколіннями й повернути в національний контекст тих, кого історія надовго відсунула в тінь.

Географія та імена

Попри те, що конкурс проводився вперше, він одразу набув всеукраїнського масштабу. Оргкомітет отримав десятки заявок — від ґрунтовних багаторічних досліджень до сучасних мультимедійних проєктів.

У номінації «Літературні проєкти» лауреатами І ступеня стали Г. Дольник, С. Кучеренко та І. Стамбол за масштабний 25-річний проєкт «Липівські читання». Журі також відзначило дослідження, присвячене поетові Розстріляного Відродження Аркадій Казка, а також бібліографічну працю про Улас Самчук — письменника, чиє ім’я стало символом українського ХХ століття.

У категорії «Художні відкриття» перемогу здобув нарис Вікторії Коритнянської про поетесу-мученицю Валентина Орлич. Також журі відзначило книгу про «українського Геродота» з Верхньодніпровськ — дослідника, який зумів поєднати літописну точність із художнім баченням історії.

У номінації «Цифрова доба» кращим вебресурсом визнано платформу про Володимир Александров — «репрезентанта української ідеї у Харкові». А в категорії відеопроєктів перемогла Одеська бібліотека для юнацтва за фільм про сучасну письменницю Ганна Костенко.

Живий процес

Конкурс імені Григорія Зленка довів: літературне краєзнавство — це живий, динамічний процес. Це можливість побачити свій край не через сухі факти, а через долі людей, які творили його культуру. Через їхні тексти, щоденники, архіви й сучасні інтерпретації формується цілісна картина національної пам’яті.

Урочиста церемонія нагородження лауреатів відбудеться 3 березня 2026 року о 15:00 за адресою: вул. Пастера, 13 — у стінах Одеської національної наукової бібліотеки, яка вже стала центром нового руху з повернення імен і сенсів в український культурний простір.