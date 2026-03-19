У Херсоні відбулася презентація книги спогадів містян та фотохроніки подій 2022–2025 років

У Херсоні представили видання під назвою «Херсонці у 2022–2025 роках», яке об’єднало спогади жителів міста та фотодокументи воєнного часу. До книги увійшли розповіді медиків, працівників комунальних служб, рятувальників, волонтерів, освітян, митців і представників інших професій. Видання є луиреатом ХХVI Всеукраїнського конкурсу «Українська мова — мова єднання»

Упорядником збірника став підполковник внутрішньої служби у відставці Анатолій Недигалов. За його словами, у книзі послідовно відображено події кожного року, адже всі вони пережиті самими херсонцями. Він підкреслив, що читання і збереження пам’яті про пережите мають для нього особливе значення ще з дитинства. Головним редактором видання виступив заслужений журналіст України, очільник Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін.

На презентацію зібралися представники місцевої влади, рятувальних служб, освітньої та культурної сфер, волонтери й мешканці міста. Учасники заходу наголошували на важливості збереження живих свідчень людей, які пережили окупацію, обстріли, втрати та щоденну боротьбу, що стала символом незламності Херсона.

Також раніше, до третьої річниці визволення міста, у Херсоні презентували четвертий том видання «Хронологія мужності». У ньому зібрано 60 історій військових із Херсонщини, які загинули у 2022 році, захищаючи незалежність і свободу України під час повномасштабної війни.



