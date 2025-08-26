В Чорноморську пройшов третій день ХХVI загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання» імені Івана Дзюби

ХХVI Національний форум «Українська мова — мова єднання» 22 серпня продовжив свою роботу у місті Чорноморськ. Третій день конкурсу зібрав учасників та гостей у затишній залі Музею імені Олександра Білого, де панувала особлива атмосфера натхнення і творчості.

Святковий настрій з перших хвилин створив струнний ансамбль «Флажолет» із місцевої школи мистецтв. Юні музиканти подарували слухачам яскраву концертну програму, яка стала приємним музичним сюрпризом для всіх присутніх.

Офіційну частину заходу відкрив організатор форуму Юрій Работін. Він тепло привітав гостей і підкреслив значення українського слова як духовної сили нації. До вітальних слів приєднався й Анатолій Глущак, наголосивши на важливості єднання митців і громади довкола культури та рідної мови.

Ключовою подією третього дня стало нагородження лауреатів конкурсу. У відповідь вони поділилися власною творчістю — читали поезії та прозові твори, які торкалися найрізноманітніших тем. Особливе захоплення викликав виступ Костянтина Тимощука з його яскравою «Одою Одеським дворикам», що передала неповторний колорит південного міста.

Справжньою емоційною кульмінацією стали поетичні виступи. Юрій Работін представив свій новий вірш, сповнений душевності та заклику до творчості в ім’я України. А підполковник-капелан Андрій Карпенко вразив присутніх поезією на воєнну тематику — щирою, відвертою та глибоко патріотичною.

Завершення зустрічі стало символічним і зворушливим: учасники конкурсу поповнили фонд місцевої бібліотеки власними книжками. Від імені міської влади конкурсантів привітав віце-мер Чорноморська Руслан Саїнчук, подякувавши їм за творчу ініціативу та внесок у розвиток культурного життя міста.

Третій день форуму в Чорноморську пройшов у неповторній атмосфері дружнього спілкування та творчої єдності, залишивши по собі світлі враження й натхнення на нові здобутки.