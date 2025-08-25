В Одесі пройшов другий день 26-го загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання» імені Івана Дзюби

Другий день 26-го загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання» імені Івана Дзюби в Одесі розпочався з урочистих заходів, сповнених глибокої символіки та шани до української культури й історії.

Урочисте покладання квітів

Вранці 21 серпня лауреати конкурсу разом із головою Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрієм Работіним поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку та на Алеї Героїв вшанували загиблих захисників України з 2014 року.

Учасники підкреслили значення Великого Кобзаря як символу українського слова, єдності та незламності національного духу. Цей ритуал став важливою частиною програми, що поєднав мовний форум із традиціями української культури й боротьби за свободу.





Урочисте засідання в Літературному музеї

Після церемонії покладання квітів відбулося зібрання в Золотій залі Одеського літературного музею. Атмосфера була піднесеною: прозвучав Державний Гімн України у виконанні ансамблю викладачів музичної школи № 5, до співу натхненно долучилася вся зала.

За традицією Юрій Работін відкриваючи урочистості прочитав свої поетичні твори, а музична школа представила свою цікаву концертну програму. Звучали теплі вітання, серед яких — слова від ветерана одеської журналістики Анатолія Глущака. Він говорив про важливість розвитку української філології в університетській освіті та зачитав власний поетичний твір.

Справжньою подією стала прем’єра україно-німецького журналу «Єдність». Творчі виступи чергувалися один з одним, підтверджуючи: у талановитих педагогів виховується нове покоління митців.

Особливе вітання пролунало для військових журналістів. Зворушливим моментом стала промова настоятельки Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря матінки Серафіми, яка також стала цьогорічною лауреаткою конкурсу.

Дитячий ансамбль «Балаганчик» презентував журнал «Барабулька». До заходу долучилися представниці з Кривого Рогу, вітання отримала і юна чемпіонка України з боксу. Відомий бард Анатолій Себов виконав власні пісні та вірші, що додало теплоти й щирості події.









Нагородження лауреатів

Фінальною частиною урочистого засідання стала церемонія нагородження. Відзнаки отримали журналісти, письменники, митці та діячі культури, які своєю працею утверджують українське слово та популяризують його у світі. Присутні висловили щиру подяку Юрію Работіну, який уже 26 років поспіль є незмінним організатором і натхненником конкурсу.

Завершення дня у дельфінарії «Немо»

Після насиченої програми учасники конкурсу завітали до дельфінарію «Немо», розташованого на Ланжероні. Вони побачили унікальне шоу, яке поєднало виступи морських котиків, левиць та дельфінів-афалін.

Дотепні морські котики, граційна морська левиця та неймовірно розумні дельфіни створили справжнє свято для гостей. Акробатичні трюки, стрибки, гра з м’ячем і синхронні номери викликали захоплення у публіки.

Це стало чудовим завершенням другого дня форуму: поєднання духовного та культурного збагачення із відпочинком і натхненням.

Другий день конкурсу «Українська мова – мова єднання» довів, що мова, культура й творчість залишаються могутньою силою, яка єднає українців по всій країні та за її межами.



