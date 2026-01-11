Одного из поставщиков некачественных противопехотных и противотанковых мин для Вооруженных Сил Украины подозревают в хищении 3 млрд грн. Об этом 9 января сообщили в Государственном бюро расследований и Офисе генпрокурора.

Детали

Частная компания заключила пять контрактов со структурами Минобороны на поставку мин. Часть боеприпасов поставили, но экспертизы показали: мины непригодны и опасны. По другим контрактам поставки не было вообще, а полученные авансы присвоили.

Общие убытки государства – 2,994 млрд грн: 571,3 млн грн – из-за поставок непригодных мин; 2,423 млрд грн – из-за присвоения предоплаты.

Госзаказчики подали иски о взыскании средств, штрафов и пени.

Следствие установило соисполнителя – предприятие по снаряжению боеприпасов. Ему перечислили более 120 млн грн аванса за работы, которые, по данным следствия, не выполнили; претензий со стороны поставщика не было.

Непригодность мин подтверждена физико-химическими исследованиями, проверками и судебной экспертизой: несоответствие техусловиям, отказы инициирования, недостаточное количество взрывчатого вещества.

Отдельно проверяют возможное нецелевое использование авансов и дальнейшее отмывание средств через покупку оборудования, не связанного с контрактами, и его отчуждение другой компании.

О подозрении сообщили 10 лицам, четырех задержали. Среди подозреваемых – представители компании-поставщика, ее руководство и бухгалтерия, руководитель соисполнителя и служащие военных представительств. Следствие просит арест с залогом 100–500 млн грн.

Источник