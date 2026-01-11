 
Информация к новости
0
Учора, 20:00

Постачальника мін для ЗСУ підозрюють у розкраданні 3 млрд грн

Категория: Новини / Економіка та фінанси

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Одного из поставщиков некачественных противопехотных и противотанковых мин для Вооруженных Сил Украины подозревают в хищении 3 млрд грн. Об этом 9 января сообщили в Государственном бюро расследований и Офисе генпрокурора.

Детали

  • Частная компания заключила пять контрактов со структурами Минобороны на поставку мин. Часть боеприпасов поставили, но экспертизы показали: мины непригодны и опасны. По другим контрактам поставки не было вообще, а полученные авансы присвоили.
  • Общие убытки государства – 2,994 млрд грн: 571,3 млн грн – из-за поставок непригодных мин; 2,423 млрд грн – из-за присвоения предоплаты.
  • Госзаказчики подали иски о взыскании средств, штрафов и пени.
  • Следствие установило соисполнителя – предприятие по снаряжению боеприпасов. Ему перечислили более 120 млн грн аванса за работы, которые, по данным следствия, не выполнили; претензий со стороны поставщика не было.
  • Непригодность мин подтверждена физико-химическими исследованиями, проверками и судебной экспертизой: несоответствие техусловиям, отказы инициирования, недостаточное количество взрывчатого вещества.
  • Отдельно проверяют возможное нецелевое использование авансов и дальнейшее отмывание средств через покупку оборудования, не связанного с контрактами, и его отчуждение другой компании.
  • О подозрении сообщили 10 лицам, четырех задержали. Среди подозреваемых – представители компании-поставщика, ее руководство и бухгалтерия, руководитель соисполнителя и служащие военных представительств. Следствие просит арест с залогом 100–500 млн грн.

Источник

 




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 