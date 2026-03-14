Представники збірної команди Одеської обласної федерації К-1 гідно виступили на щорічному відкритому Кубку «Перше татамі – 2026», продемонструвавши високий рівень підготовки та спортивної майстерності.

Турнір відбувся за участю спортсменів з різних регіонів та був організований Всеукраїнським Альянсом Кіокушин карате, IFKK, World Simmey-do Karate, клубами «Оокамі-кан Доджо» та «Барс Доджо» за підтримки Всесвітньої бійцівської ліги AWFL. Змагання зібрали чимало сильних бійців, тож боротьба на татамі була напруженою і видовищною.

У складі одеської команди успішно виступили спортсмени Боксерського клубу та клубу єдиноборств «Академія боксу». Під керівництвом тренерів Ніки (nika.coach_sport) та Сергія Кондогеоргіса спортсмени продемонстрували впевнені поєдинки та здобули вагомий медальний доробок.

За підсумками турніру команда виборола:

5 золотих медалей, 6 срібних, 4 бронзові.

Свою участь у змаганнях взяли й представники суддівського корпусу. Зокрема, випускник Міжнародної школи суддів AWFL Judge School, тренер та діючий спортсмен Олександр Поскочін працював суддею на цьому масштабному турнірі.

Учасники змагань подякували організаторам за високий рівень підготовки турніру, дружню атмосферу та сильну конкуренцію, яка сприяє розвитку бойових мистецтв та підвищенню спортивної майстерності спортсменів.

Черговий успіх одеських спортсменів вкотре підтвердив: школа єдиноборств Півдня України продовжує виховувати сильних, цілеспрямованих та перспективних бійців.