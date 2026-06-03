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Делегація ООН відвідала пологовий будинок №5, пошкоджений внаслідок ворожої атаки. Фото

Категория: Новини / Події

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Перша заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації Надія Задорожна зустрілася з головним координатором системи ООН в Україні, очільником УКГС ООН (OCHA) Матіасом Шмале. Разом вони відвідали міський пологовий будинок № 5, який зазнав суттєвих руйнувань під час ворожої атаки ударними дронами 28 березня.

У медзакладі зафіксовано пошкодження перекриття, фасаду та адміністративних приміщень. Пошкоджено вікна, двері та важливе медичне обладнання, зокрема у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, операційних блоках акушерського відділення, а також у гінекологічному відділенні з ендоскопічною операційною.

Як зазначив пан Шмале, головна мета візиту делегації ООН — активізувати міжнародне гуманітарне реагування.

«Міжнародна спільнота має на власні очі бачити наслідки російського терору проти найвразливіших — новонароджених дітей та їхніх матерів. Щоб повністю ліквідувати наслідки атаки, повернути заклад до нормальної роботи та провести необхідний капітальний ремонт, місту потрібна допомога партнерів», - зазначила Надія Задорожна.

Одеська міська військова адміністрація висловлює щиру вдячність міжнародним партнерам за їхню принципову позицію, глибоке розуміння нагальних потреб нашого міста та готовність підставити плече у цей складний час.

 

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