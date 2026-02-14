У п’ятому пологовому — перша операція в новому блоці та народження маленького Іллі





У п’ятому пологовому будинку Одеси відбулася знакова подія — перша операція кесаревого розтину в новому операційно-реанімаційному блоці акушерського відділення. Саме цього дня на світ з’явився хлопчик Ілля — четверта дитина в родині одеситки Анни.

Для мами це вже четверті пологи, і всі — у стінах рідного закладу. Троє попередніх дітей також народилися шляхом кесаревого розтину. Цього разу родина одразу оцінила зміни: сучасні умови перебування, новий рівень оснащення та якість медичної допомоги.

«Емоції переповнюють. Я став батьком учетверте. Є хвилювання, але я спокійний, тому що тут — суперлікарі. Чудова команда професійно зробила свою роботу. Я дуже щасливий», — поділився батько новонародженого.

Новий операційно-реанімаційний блок — крок до сучасної медицини

Напередодні Дня закоханих заклад отримав перший завершений етап масштабної реконструкції — реанімаційно-операційний блок площею 300 м². Він оснащений двома повністю автономними операційними, реанімаційними палатами та великою залою інтенсивної терапії, де мами разом із новонародженими перебуватимуть у перші години після операції.

П’ятий пологовий — один із ключових закладів міста. Кожна десята дитина тут народжується у родинах внутрішньо переміщених осіб. Заклад приймає як одеситок, так і жінок з усіх регіонів України, створюючи для них безпечні, комфортні та якісні умови.

Мистецтво — поруч із народженням життя

У пологовому будинку вже понад рік діє постійна виставка українських художників. Наразі в палатах представлені роботи одеського митця Овік Заграбян. Незабаром експозицію доповнять картини київського художника Владислав Мітьолкін та відомого одесита Герман Медведський. Картини тимчасово розміщують у палатах, аби створити для мам атмосферу тепла та емоційної підтримки.

Реконструкція після пів століття без ремонту

Будівлі пологового будинку — 50 років, і за цей час капітальних оновлень не проводилося. Реконструкція стартувала торік. Із загальної площі 6500 м² відремонтують 2500 м² внутрішніх приміщень, проведуть термомодернізацію фасаду та даху, облаштують територію, паркування та під’їзди.

Проєкт реконструкції команда закладу розробила ще у 2021 році. Згодом пологовий став переможцем державної програми відновлення України, отримавши фінансування від Європейського інвестиційного банку та співфінансування від Одеської міської ради.

На завершальній стадії — створення надсучасного Центрального стерилізаційного відділення з плазмовим стерилізатором та обладнанням для обробки, пакування і стерилізації інструментів, зокрема лапароскопічних. Устаткування виготовляють компанія BMT (Німеччина) та чеські виробники. Нове відділення зможе забезпечувати стерилізацію не лише пологового будинку, а й усієї майбутньої кластерної лікарні.

Заклад також дооснащують сучасним реанімаційним обладнанням для новонароджених, операційними комплексами та апаратурою ультразвукової діагностики відповідно до вимог Національної служби здоров’я України.

Підтримка міжнародних партнерів

Усі породіллі, окрім державного «пакунка малюка», отримують спеціальні набори від Фонд народонаселення ООН. Пологовий будинок уже кілька років співпрацює з цією міжнародною організацією, забезпечуючи родини всім необхідним для перших днів життя малюка.

Пам’ять про засновника одеської перинатології

У день відкриття нового блоку колектив із теплотою згадав свого вчителя — професора Олександр Зелінський, якого вважають засновником перинатології в Одесі та Україні. У стінах закладу діє його кабінет-музей із науковими працями, монографіями та дисертаціями, виконаними під його керівництвом.

Професор був лауреатом ордена Святого Пантелеймона — «медичного Оскара України» — у номінації «Взірець служіння суспільству». Під його керівництвом підготовлено близько 20 кандидатів і 5 докторів наук. Сьогодні у пологовому працюють 8 докторів наук, 14 кандидатів наук і 5 професорів, продовжуючи наукову традицію закладу.

Саме тут свого часу народилася і знаменита одеська п’ятірня — унікальний випадок для мільйонного міста. Сьогодні ці діти ростуть здоровими та щасливими.

П’ятий пологовий будинок працює цілодобово, 24 години на добу, 7 днів на тиждень — навіть у період масштабної реконструкції. Колектив переконаний: оновлений заклад має всі підстави претендувати на звання одного з найкращих в Україні. І перший маленький Ілля в новому операційному блоці — символ нового етапу його історії.