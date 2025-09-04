Свято знань у Міжнародній академічній школі Одеса

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
У Міжнародній академічній школі Одеса урочисто відзначили День знань. Навчальний заклад знову наповнився дитячим сміхом та щирими усмішками. Особливо хвилюючим цей день став для першокласників, які зробили перший крок у світ знань, дружби та відкриттів.
Учасники свята побажали, щоб новий навчальний рік був щедрим на здобутки, перемоги й радісні події.
Окремо подяку висловили президенту школи Сергію Ківалову за підтримку педагогічного колективу, турботу про учнів та створення умов для якісної освіти і розвитку потенціалу кожної дитини.
У школі наголосили: разом вони формують сильну, дружню та натхненну родину МАШО.