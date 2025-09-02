У Національному університеті "Одеська юридична академія" НУ "ОЮА" відбулося святкування Дня знань

«У Національний університет "Одеська юридична академія" НУ "ОЮА" відбулося наймасштабніше святкування Дня знань та посвяти в першокурсники. У заході взяли участь понад сім тисяч студентів і їх батьків зі всієї України!

Захід був приурочений рекордним показникам вступної кампанії 2025 року. До університету було подано майже 10 000 заяв, а на перший курс зараховано 3000 випускників шкіл. Одеська юридична академія посіла перше місце серед провідних університетів країни за середнім конкурсним балом – 158,4.

Лідерами цьогорічної вступної кампанії стали Факультет Прокуратури та слідства "кримінальної юстиції" НУ "ОЮА" – 650 вступників, а також Факультет судового та міжнародного права НУ «ОЮА» – 503 першокурсників. Варто зазначити, що в умовах сьогодення такого високого набору не можуть досягти не лише окремі факультети, а й більшість закладів вищої освіти Півдня України!

На святкуванні були відзначені 24 абітурієнти, які набрали максимальний конкурсний бал – 200. Окремо нагороджено студентку факультету судового та міжнародного права Гресько Богдану, яка здобула найвищий бал в Україні на єдиному фаховому вступному випробуванні з права.

За 27 років ми створили справді потужний університет, який заслужено вважається флагманом у сфері вищої освіти України!

Дорогі першокурсники! Вітаю вас із початком студентського життя та бажаю успішного навчання, нових досягнень і впевненого руху до втілення ваших найсміливіших мрій. Нехай роки, проведені в НУ «ОЮА», стануть міцним фундаментом для вашого професійного зростання та служіння нашій державі!», написав у своєму facebook Сергей Кивалов