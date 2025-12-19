Кубок Одеси з KUDO: юні борці демонструють характер

В Одесі відбувся Кубок Одеси з KUDO у розділі «Боротьба», який пройшов за підтримки SYNERGY FITNESS. Турнір зібрав понад 50 юних спортсменів віком від 6 до 15 років з різних районів міста.

На килимі панувала справжня спортивна боротьба: учасники продемонстрували високий рівень технічної підготовки, витримку та сильний бійцівський характер. Юні кудоїсти боролися до останньої секунди, показуючи волю до перемоги та повагу до суперників.

Змагання стали яскравим прикладом мужності, дисципліни й потенціалу молодого покоління одеських спортсменів.

Напередодні турніру Федерація кудо Одеської області уклала меморандум про співпрацю з Всесвітньою бійцівською лігою AWFL, що відкриває нові можливості для розвитку кудо в регіоні. Шлях до великих перемог лише починається — разом до нових звершень!