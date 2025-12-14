Єдність сили, партнерства та майбутніх перемог!

Відео

В Україні зроблено ще один потужний крок до розвитку сучасних єдиноборств. Відбулося офіційне підписання меморандуму про співпрацю між Всесвітньою бійцівською лігою AWFL, Одеською обласною федерацією K-1 та Федерацією кудо Одеської області — подія, що відкриває нову сторінку в історії українського спорту.

Це партнерство — не просто формальність, а об’єднання досвіду, сили та спільного бачення. Попереду — масштабні проєкти, престижні турніри, підтримка молодих спортсменів і вихід українських бійців на новий міжнародний рівень.

Ми працюємо на випередження, формуємо майбутнє та задаємо високі стандарти розвитку єдиноборств в Україні. Разом ми сильніші, разом — непереможні!

Разом — до нових перемог і великих звершень!