Фестиваль єдиноборств AWFL в Одесі: спорт, сила духу та підтримка захисників України

У спортивному комплексі ФСТ «Динамо» відбувся яскравий спортивний захід — Фестиваль єдиноборств Всесвітньої бійцівської ліги «Absolute World Fighting League» (AWFL), що став черговим кроком у реалізації нового масштабного спортивного проєкту. Його мета — популяризація різних видів бойових мистецтв і підготовка до грандіозного фіналу — Гала-вечора професійних боїв «Битва міст Харків–Одеса», який об’єднає найкращих бійців ММА, К-1 та інших дисциплін.

Цими вихідними в межах Фестивалю пройшли два Чемпіонати Одеської області з Combat самозахисту ICO під егідою @ico_ukraine_official, присвячені підтримці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

У турнірі взяли участь понад 300 спортсменів із 30 клубів Одеси, Овідіополя, Ізмаїла, Теплодара, а також з Миколаївської та Херсонської областей. Змагання проходили у розділах Лоу комбат, Мікс комбат, Фрі бокс та Реслінг Гі — учасники продемонстрували блискучу техніку, силу волі та високий рівень підготовки.

На урочистому відкритті турніру разом із Романом Сергеєвим організатори вручили пояс віце-чемпіона Відкритого кубку з карате «ООКАМІ КАН» спортсмену @s_i_l_e_n_k_o, а також посвідчення кандидатів у майстри спорту з кікбоксингу WTKA та фірмові футболки суддям — випускникам Міжнародної школи суддів AWFL JUDGE SCHOOL.

Особливим моментом стало представлення нового віце-президента Одеської обласної федерації К-1 Ярослава Гордяйцяка, якому вручили символічну фірмову футболку. Також нагородами відзначили тренерів і спортсменів, що прославили Україну на Чемпіонаті світу з кікбоксингу, а також меценатів і друзів спорту, які постійно підтримують розвиток бойових мистецтв.

Серед почесних гостей — легенда єдиноборств Микола Пасічник, ветерани війни @paren.rubaka, @sviat.barashev, @misha_sever_sg, чемпіони Європи і світу, представники обласної та міської влади, відомі тренери, спортсмени, керівники спортивних федерацій і численні партнери.

Свято спорту прикрасили черлідери @smp_nuoua під керівництвом @kuchmma, а гімн України прозвучав у виконанні лауреатки міжнародних конкурсів @s.karpuha та @culture_nuoua. Атмосферу підтримував харизматичний ведучий Дмитро Богомолов.

Організатори висловили подяку всім, хто долучився до події та допомагає розвивати український спорт, зокрема @trigub11011978, @andrii_nikitin і всій команді AWFL.

Фестиваль єдиноборств AWFL — це не просто змагання, а яскраве свято сили, честі та єдності, що об’єднує спортсменів, тренерів і патріотів навколо спільної мети — утвердити спортивну міць України!



