В Одесі відбувся Відкритий чемпіонат Одеської області з комбат самозахисту ІСО та Фестиваль єдиноборств AWFL

В Одесі, у спортивному комплексі ФСТ «Динамо», пройшла масштабна спортивна подія — Відкритий чемпіонат Одеської області з комбат самозахисту ІСО та Фестиваль єдиноборств AWFL.

У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів із 32 спортивних клубів Одеської області, які продемонстрували високу майстерність, силу духу та жагу до перемоги.

У межах чемпіонату відбулося 250 поєдинків у чотирьох розділах змагань. Учасники отримали безцінний спортивний досвід, а переможці — почесні нагороди та визнання.





За результатами змагань перше командне місце посів СК «Сила покоління» (тренер Олександр Фіряєв, м. Овідіополь), друге — Kogan Team (тренер Наталія Коган, м. Одеса), третє місце виборола команда СК «Бушинкан» (тренер Юрій Співаченко, м. Одеса).

Серед присутніх були представники обласної та міської влади, керівники спортивних федерацій, відомі тренери, спортсмени та ветерани спорту, партнери й друзі єдиноборств. Їхня підтримка — це запорука того, що український спорт буде зростати, а наші спортсмени здобуватимуть нові вершини!

Серед почесних гостей заходу: легендарний тренер і спортсмен Микола Пасічник; Сергій Тригуб, директор «ФСТ Динамо», у стінах якого відбувався цей грандіозний турнір; Валентин Федоров, президент Одеської обласної федерації кікбоксингу К1 та виконавчий директор AWFL; Тетяна Федорова, віце-президент федерації К1, віце-президент AWFL та генеральний секретар організації; Віталій Джига, президент Одеської обласної федерації комбат самозахисту ІСО; Володимир Шевченко, президент Одеської міської федерації кікбоксингу ВТКА, суддя міжнародної категорії та головний суддя змагань, майстер спорту міжнародного класу; Андрій Нікітін, голова ГП «Асоціація незалежних громад Андрія Нікітіна», президент Всеукраїнської спілки СОУ ВОСО «Воїни і громада», майстер спорту; а також Ярослав Гордійцяк, голова ГО «Гордість країни» та засновник благодійного фонду Гордійцяк.

Під час заходу від Асоціації незалежних громад Андрія Нікітіна 11 бригаді імені Михайла Грушевського Національної гвардії України передали дрони для бойових підрозділів, які виконують завдання на Херсонському та Запорізькому напрямках. Цей жест підтримки — ще одне свідчення єдності спортивної спільноти та українських захисників, які разом стоять за майбутнє країни.





Результати.

Чемпіони Одеської області з комбат самозахист ІСО:

Реслінг ГІ– розділ спортивних змагань із комбат самозахист ІСО, метою якого є отримання більшої кількості очок за виконані кидки та прийоми в партері.

Чемпіони Одеської області в розділі Реслінг ГІ:

Запорожець Назар

Стоянов Марк

Серобян Маіс

Полянський Іван

Фудор Андрій

Співаченко Кирило

Мудрий Владислав

Герасимов Герман

Батринак Андрій

Мілєв Велімір

Ядикін Артем

Талагаєв Дмитро

Ніколаєв Олег

Шеріпітко Денис

Гресь Андрій

Сандул Роман

Молчанов Максим

Сержанюк Ксенія

Гончарук Нікіта

Левицький Віктор

Абабіна Катерина

Котєля Марина

Садіч Даріна

Кириленко Роман

Гидирим Василь

Цуркан Рима

Гавриш Максим

Гешванднер Олексій

Золотарьов Даніїл

Контражі Каріна

Мікс комбат – розділ спортивних змагань з комбат самозахист ІСО з метою отримання більшої кількості очок за виконані удари та кидки, боротьбу в стайці та у партері.

Чемпіони Одеської області у розділі Мікс комбат:

Співаченко Кирило

Гвоздь Мілана

Юзва Максим

Запорожец Назар

Цимбалюк Олександр

Бернатович Денис

Силенко Євгеній

Садіч Даріна

Циганов Олександр

Соломанчук Варвара

Волошин Ілля

Контражі Каріна

Абабіна Катерина

Гончарук Артем

Солощук Кіріл

Левицький Віктор

Пак Александр

Саблін Максим

Гавриш Максим

Гончарук Артем

Гешванднер Олексій

Гончаров Кирило

Кириленко Роман

Рябоконь Нікіта

Сатановський Даніїл

Літвінов Дамір

Топал Кирил

Курiнний Данило

Черпак Тимур

Лоу комбат – розділ спортивних змагань із комбат самозахист ІСО з метою отримання більшої кількості очок за виконані удари руками та ногами в стійці.

Чемпіони у розділі Лоу комбат:

Курносенко Софія

Капустянська Наталія

Тітаренко Злата

Гаврилова Анастасія

Карпєлєня Аліна

Абу Содех

П’ятаченко Давід

Попов Олександр

Маслянніков Денис

Морозов Радік

Морозов Олександр

Путилін Олександр

Саблін Максим

Шивцов Олександр

Демченко Ніколас

Ковалько Дмитро

Обертун Андрій

Розсудов Олег

Мурзін Євген

Зенченко Степан

Циганок Олексій

Башинський Олег

Загороднюк Гліб

Полчередніков Данило

Кожухар Давид

Салютин Тихон

Макушинський Гліб

Крижанівський Ярослав

Допира Мирон

Наровський Костянтин

Поспеєв Володимир

Ляховецький Олександр

Нейков Влас

Суружій Костянтин

Маличев Олексій

Мельник Артем

Поскочін Олександр

Трофанюк Олексій

Байдак Владислав

Ярошенко Ілля

Ситніков Родіон

Байрамов Раміль

Фрі бокс – розділ спортивних змагань із комбат самозахист ІСО з метою якого є отримання більшої кількості очок за виконання ударів руками.

Чемпіони Одеської області у розділі Фрі-бокс:

Петровський Микита

Макушинський Гліб

Петровський Артем

Євангеліді Олександр

П’ятаченко Давід

Чавдарь Богдан

Савенко Максим

Кириленко Олександр

Сланіна Іван

Маличев Олексій

Аттевуд Алекс





