



Президент Трамп подписал указ о приостановке участия США в 66 агентствах ООН, в том числе в договоре ООН по климату, что ознаменовало серьезный отход от глобального сотрудничества.

Президент Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий участие США в десятках агентств, комиссий и консультативных групп ООН, занимающихся вопросами климата, труда, миграции и другими вопросами, которые его администрация считает продвижением "бесполезных" инициатив.

США выйдут из 66 международных организаций, в том числе из рамочного соглашения ООН по климату, что станет самым масштабным отходом от глобального сотрудничества в современной истории страны.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эти организации "избыточны по своему масштабу, бесхозяйственны, ненужны, расточительны, плохо управляются, захвачены интересами субъектов, продвигающих свои собственные программы, противоречащие нашим, или представляют угрозу суверенитету нашей страны".

Выход из Рамочной конвенции ООН об изменении климата - договора 1992 года, лежащего в основе Парижского соглашения по климату, - оставляет США единственной страной, не входящей в глобальную климатическую систему. Трамп, который называет изменение климата мистификацией, вышел из Парижского соглашения вскоре после возвращения в Белый дом.

Последнее решение Трампа вызвало резкую критику со стороны экспертов и бывших чиновников Вашингтона.

Джина Маккарти, бывший советник Белого дома по вопросам климата, заявила, что это решение было "недальновидным, постыдным и глупым". Она предупредила, что США теряют возможность влиять на инвестиции и политику в области климата на триллионы долларов.

Климатолог Роб Джексон, возглавляющий проект Global Carbon Project, отслеживающий глобальные выбросы, сказал, что выход "дает другим странам повод отложить свои собственные действия и обязательства" по сокращению выбросов парниковых газов.

Из чего выходят США?

США также выйдут из Фонда ООН в области народонаселения, который предоставляет услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья по всему миру. Трамп сократил финансирование этого агентства во время своего первого срока из-за обвинений республиканцев в том, что оно участвовало в принудительных абортах в Китае. В ходе проверки, проведенной Госдепартаментом в 2022 году, не было найдено никаких доказательств в пользу этого.

В список организаций, которым отказано в финансировании, также вошли Договор о безуглеродной энергии, Университет ООН, Международный консультативный комитет по хлопку, Международная организация по тропической древесине, Партнерство по атлантическому сотрудничеству и Международная группа по изучению свинца и цинка.

Администрация уже приостановила поддержку Всемирной организации здравоохранения, агентства ООН по делам палестинских беженцев UNRWA, Совета ООН по правам человека и ЮНЕСКО. Она приняла подход к финансированию ООН, который чиновники называют "по меню", поддерживая только те операции, которые соответствуют программе Трампа.

Дэниел Форти, руководитель отдела ООН в Международной кризисной группе, сказал, что такой подход представляет собой "кристаллизацию американского подхода к многосторонним отношениям, суть которого - по-моему или никак".

Этот сдвиг знаменует собой отход от того, как исторически взаимодействовали с ООН администрации как республиканцев, так и демократов.

Всемирная организация ответила сокращением штата и программ, а многочисленные неправительственные организации закрыли проекты после того, как Трамп урезал иностранную помощь через USAID.

Представители администрации Трампа заявили, что хотят сосредоточить ресурсы на расширении влияния США в органах ООН, устанавливающих стандарты, где США конкурируют с Китаем, включая Международный союз электросвязи, Международную морскую организацию и Международную организацию труда.

Отказ от участия в программе произошел на фоне того, что Трамп привел в ярость союзников и противников своими военными действиями, включая захват венесуэльского президента Николаса Мадуро и угрозы захватить Гренландию.