Руководитель Офиса президента и член украинской переговорной группы с россиянами Кирилл Буданов заявил, что российская сторона согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США. Он также рассказал о прогрессе на переговорах в военной подгруппе.

Источник: Буданов в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "На прошлых переговорах российская сторона прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают США, они их примут...

Что касается вопроса контроля над демилитаризованной зоной, этот вопрос к военной подгруппе. Как раз там прогресс максимальный. Они пришли к выводам, как будет работать мониторинг, когда закончится война.

Что касается вопроса территорий – между двумя абсолютно полярными позициями мы ищем компромисс. Мы еще его до конца не нашли. Надеюсь, что найдем. Времени у нас немного на это. В конце концов, придется констатировать: либо мы нашли решение и заканчиваем эту войну, либо... продолжаем убивать друг друга, что мы делаем довольно качественно и профессионально".

Детали: По его словам, на данный момент состояние российской армии не позволит ей напасть на Киев.

В то же время, Буданов рассказал, что Украине стоит быть готовой к тому, что терактов, подобных тому, что недавно произошел во Львове, может быть гораздо больше.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "обновил директивы" для украинской делегации относительно дальнейших переговоров с РФ и США о потенциальных параметрах завершения войны.

Зеленский отметил, что время и место следующей встречи для переговоров определят "в зависимости от обстоятельств безопасности и реальных дипломатических возможностей".

Ранее Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров ожидается в Абу-Даби в начале марта.

Источник