По данным источников Bloomberg, Россия, вероятно, выйдет из мирных переговоров, если Украина не согласится вывести свои войска со всего Донбасса.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники с российской стороны

Детали: По словам источников издания, российские чиновники все чаще считают, что нет смысла продолжать мирные переговоры с Украиной под эгидой США, если Киев не готов уступить территорию для достижения соглашения.

Как рассказали два приближённых к Кремлю лица, запланированные на следующую неделю переговоры будут решающими для понимания, смогут ли стороны договориться об условиях прекращения войны.

По их словам, Россия, вероятно, откажется от дальнейших переговоров, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки.

Один из этих людей отметил, что Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Украина согласится вывести свои войска из Донецкой области. После этого может быстро состояться трехсторонняя встреча между лидерами США, Украины и РФ Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным для подтверждения соглашения, которое будет предусматривать взаимный отход российских и украинских войск.

Один из источников сообщил, что Россия готова вывести войска из оккупированных частей Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины в рамках соглашения и "не будет настаивать на требованиях по дополнительным территориям" в Херсонской и Запорожской областях.

По словам этого же источника, Россия согласится на мониторинг прекращения огня под руководством США, а также откажется от требования ограничить численность украинской армии, но не согласится на какие-либо иностранные войска в Украине.

Четыре источника в Москве сообщили Bloomberg, что соглашение, которое поддерживает Россия, напоминает предложения, впервые выдвинутые Стивом Виткоффом во время его поездки в Москву незадолго до августовского саммита Путина и Трампа на Аляске.

Как рассказали эти лица, Виткофф сказал Путину, что США будут давить на Украину, чтобы она отказалась от Донбасса, если Россия согласится заморозить конфликт на существующих позициях и отказаться от претензий на контролируемые Украиной части Запорожской и Херсонской областей.

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский в декабре заявлял, что 20-пунктный план по мирному урегулированию развязанной РФ войны против Украины готов уже на 90%.

26 февраля он сообщил, что следующая встреча в формате Украина-США-Россия, скорее всего, состоится в ОАЭ в начале марта.

В одном из последних интерьв'ю он заявил, что видит окно возможностей для окончания российской войны против Украины до промежуточных выборов в США в ноябре.

Зеленский после трехсторонней встречи Украины, США и России в швейцарской Женеве 17-18 февраля заявил о определенном прогрессе в военном треке переговоров.

