Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Исход выборов в США на следующей неделе может означать, что Украина “будет вынуждена принять мир на невыгодных условиях или столкнуться с перспективой продолжения борьбы с Россией в одиночку”, сказали изданию два источника, близкие к Офису президента Украины.

“Это настроение начинает распространяться в Украине все шире”, пишет издание.

Оно также приводит опрос, согласно которому более двух третей украинцев выступают за начало переговоров.

При этом на Западе “не видят никаких признаков того, что Россия заинтересована в переговорах о прекращении войны”, отмечают западные чиновники.

Близкий к Кремлю политолог Сергей Марков заявил Bloomberg, что Россия может взять под полный контроль восток Украины к следующему лету, если нынешние темпы продвижения сохранятся.

И что “некоторые в Москве надеются, что Путин будет готов начать мирные переговоры, как только российские войска достигнут административной границы Донецкой области”.





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