Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Исход выборов в США на следующей неделе может означать, что Украина “будет вынуждена принять мир на невыгодных условиях или столкнуться с перспективой продолжения борьбы с Россией в одиночку”, сказали изданию два источника, близкие к Офису президента Украины.
Оно также приводит опрос, согласно которому более двух третей украинцев выступают за начало переговоров.
При этом на Западе “не видят никаких признаков того, что Россия заинтересована в переговорах о прекращении войны”, отмечают западные чиновники.
Близкий к Кремлю политолог Сергей Марков заявил Bloomberg, что Россия может взять под полный контроль восток Украины к следующему лету, если нынешние темпы продвижения сохранятся.