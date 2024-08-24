Разведывательное управление Пентагона считает, что Украина и Россия не имеют достаточных военных ресурсов для проведения крупных наступательных операций, а это может свидетельствовать о том, что обе стороны движутся к тупику.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, который приводит выводы разведывательного управления Пентагона

Детали: Сообщается, что Украина все еще не имеет достаточного количества боеприпасов, чтобы сравниться со способностью России выпускать около 10 тысяч артиллерийских снарядов в день, даже после того, как Конгресс США в апреле разблокировал новую военную помощь.

Также в Пентагоне отмечают, что ВСУ по-прежнему способны вести оборонительные операции, но не смогут начать крупномасштабное контрнаступление в течение как минимум 6 месяцев.

В то же время Россия приняла стратегию на истощение Украины и сможет поддерживать буферную зону, захваченную ее войсками, но также не имеет достаточно сил "для угрозы более глубокого продвижения на подконтрольную Украине территорию, такую как город Харьков".

Издание отмечает, что выводы Разведывательного управления Минобороны США содержатся в последнем ежеквартальном отчете об американской помощи Украине.