Одобрение Соединенными Штатами более 60 миллиардов долларов помощи станет своего рода спасательным кругом для украинских военных, которые оказались в затруднительном положении, но это вряд ли сможет переломить ход войны, пишет американское издание Bloomberg.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Многое будет зависеть от того, как быстро американская помощь дойдет до линии фронта после того, как Палата представителей Конгресса США одобрила военную и экономическую помощь в субботу. Из-за того, что пакет помощи был заблокирован в Конгрессе в течение шести месяцев, киевские военные столкнулись с острой нехваткой боеприпасов и живой силы, в то время как силы Кремля использовали свое преимущество".

Детали: Издание приводит слова научного сотрудника киевского Национального института стратегических исследований Николая Белескова о том, что эта помощь позволит немного отдохнуть украинским военным и поможет им замедлить продвижение Кремля, вести "эффективную оборону" и минимизировать потери. Но для того, чтобы продвигаться вперед, по словам эксперта, необходима большая помощь.

Прямая речь Белескова: "Вопрос в том, будет ли помощь и в каком объеме в 2025 году и далее − поскольку стратегия Путина заключается в том, чтобы переждать".

Детали: По словам президента Владимира Зеленского, помощь от США даст возможность "стабилизировать ситуацию (на фронте − ред.) и перехватить инициативу".

Законопроект должен попасть на стол президента Джо Байдена на этой неделе после того, как Сенат рассмотрит его 23 апреля.

На прошлой неделе представитель Пентагона Пат Райдер заявил, что Министерство обороны США может "очень быстро" начать поставки оружия в Украину, после того, как поступит помощь.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что над логистикой доставки оружия работали все это время.

"Пентагон и наше Министерство обороны не прекращали ежедневной совместной работы по поиску оружия, его идентификации, и такие пакеты готовятся", − сказала Маркарова.

Также сообщалось, что некоторое оборудование, которое, вероятно, будет включать армейские тактические ракетные системы большей дальности (ATACMS), могут доставить до конца недели.

В то же время аналитики Института изучения войны считают, что даже если американская помощь поступит быстро, то из-за транспортной логистики она "не начнет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель".

"Ситуация на фронте, вероятно, продолжит ухудшаться в это время, особенно если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном до прибытия новой помощи от США", − отмечают аналитики.

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