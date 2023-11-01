Как передает Hromаdske, об этом пишет Bloomberg.
Причина, в частности, в том, что помощь Израилю в этом законопроекте будет оплачена за счет сокращения финансирования Налоговой службы. Также этот пакет отклоняется от стратегии Белого дома, который хочет обеспечить помощь Украине и Израилю в одном законодательном акте.
Законопроект, который выдвинул новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон, уже наткнулся на жесткую двухпартийную оппозицию со стороны Сената США.
Палата представителей будет голосовать за пакет помощи Израиля 2 ноября. Джонсон сказал, что
Тем временем лидеры республиканцев в Сенате поддерживают пакет, который больше отвечает предложениям демократов и Белого дома. Он предусматривает финансирование экстренного запроса Байдена на 106 миллиардов долларов, которые пойдут на помощь Украине, Израилю, Тайваню и укрепление южной границы США. Сенаторы, которые пишут законопроект, могут обнародовать его на следующей неделе.
Джонсон, однако, хочет обособить любую помощь Украине, против чего выступают некоторые консерваторы Палаты представителей.
Административно-бюджетное управление Палаты представителей предупредило, что