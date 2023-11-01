Белый дом заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден наложит вето на законопроект, предложенный республиканцами Палаты представителей, о предоставлении Израилю 14,3 миллиарда долларов помощи.

Как передает Hromаdske, об этом пишет Bloomberg.

Причина, в частности, в том, что помощь Израилю в этом законопроекте будет оплачена за счет сокращения финансирования Налоговой службы. Также этот пакет отклоняется от стратегии Белого дома, который хочет обеспечить помощь Украине и Израилю в одном законодательном акте.

Законопроект, который выдвинул новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон, уже наткнулся на жесткую двухпартийную оппозицию со стороны Сената США.

Палата представителей будет голосовать за пакет помощи Израиля 2 ноября. Джонсон сказал, что

«поддержка Израиля и защита невиновных там в наших национальных интересах, и это более насущная потребность, чем агенты Налоговой службы».

Тем временем лидеры республиканцев в Сенате поддерживают пакет, который больше отвечает предложениям демократов и Белого дома. Он предусматривает финансирование экстренного запроса Байдена на 106 миллиардов долларов, которые пойдут на помощь Украине, Израилю, Тайваню и укрепление южной границы США. Сенаторы, которые пишут законопроект, могут обнародовать его на следующей неделе.

Джонсон, однако, хочет обособить любую помощь Украине, против чего выступают некоторые консерваторы Палаты представителей.

Административно-бюджетное управление Палаты представителей предупредило, что

«неспособность поддержать Украину в этот ключевой момент войны отправит ужасное сообщение россии о нашей решимости, не говоря уже об остальном мире».



