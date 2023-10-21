США снизят ежемесячную финансовую поддержку Украины с 1,1 млрд долл. до 825 млн долл., — Белый дом.

Об этом говорится в запросе администрации президента Байдена в Конгресс об экстренном финансировании для помощи Украине, Израилю и на укрепление безопасности границ США.

США – второй по величине финансовый донор Украины в 2023 году. С начала года США выделили Украине 9,7 млрд долл. бюджетной поддержки, больше Украине дал только Евросоюз — 13 млрд долл.

Соединенные Штаты Америки хотят уменьшить размер помощи Украине и снизить его с 1,1 млрд долларов до 825 млн долларов в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на запрос администрации Белого дома в Конгресс США.

Отмечается, что прямая бюджетная поддержка Украины может уменьшиться с нынешних 1,1 млрд долларов до 825 млн долларов в месяц. С таким запросом обратилась администрация президента США Джо Байдена к Конгрессу относительно экстренного финансирования для помощи Украине. В запросе указано, что бюджетная поддержка будет предоставляться через Всемирный банк как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США. В Белом доме отметили, что этот запрос на финансирование основывается на последней оценке Международного валютного фонда по дефициту финансирования Украины на 2024 год и предположениях США относительно гарантированного распределения расходов между Европейским союзом, Японией и другими донорами. Запрос Байдена Напомним, 20 октября, президент США Джо Байден пригласил в Конгресс финансирование помощи Украине и Израилю в размере почти 105 млрд долларов. При этом из них 61 млрд. долларов президент хочет направить на помощь Украине. Также в запросе предусмотрены средства обеспечения безопасности на границе США с Мексикой. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что запрос президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на финансирование помощи Украине и Израилю играет решающую роль в безопасности американцев.