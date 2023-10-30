Недавно назначенный спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что он ожидает, что на этой неделе будут приняты меры по продвижению законопроекта о финансировании исключительно для поддержки Израиля, несмотря на то, что президент Джо Байден настаивает на принятии единого пакета помощи Израилю и Украине в размере 106 миллиардов долларов.

«На этой неделе мы собираемся внести в Палату представителей отдельный законопроект о финансировании Израиля», - сказал Джонсон в интервью Fox News, добавив, что, по его мнению, эта мера получит двухпартийную поддержку, и что республиканцы поддержат аналогичную меру в Сенате.

Члены Палаты представителей, которую республиканцы контролируют с небольшим перевесом, должны вернуться с каникул в среду.

«В мире происходит много вещей, которые мы должны решить, и мы это сделаем, — сказал Джонсон, не упомянув прямо конфликт на Украине. - Но сейчас то, что происходит в Израиле, привлекает немедленное внимание, и мы должны отделить это от всего остального и довести дело до конца».

Байден призвал Конгресс одобрить дополнительные ассигнования в размере 106 миллиардов долларов, при этом основная часть денег пойдет на укрепление обороны Украины от России, а оставшаяся часть будет разделена между Израилем, Индо-Тихоокеанским регионом и иммиграционным контролем вдоль границы США и Мексики.

Джонсон заявил, что усиление поддержки Израиля должно занять первое место в повестке дня национальной безопасности США после внезапного нападения боевиков ХАМАСа (признан террористической организацией) из сектора Газа на еврейское государство 7 октября, в результате которого погибли более 1400 человек и более 200 были взяты в заложники.

В отместку Израиль заблокировал сектор Газа и нанес шквал воздушных ударов по прибрежному палестинскому анклаву, за которым последовало наземное наступление, в результате которого погибло более 7000 палестинцев, в том числе почти 3000 детей.

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